Bergab Rock’n’Roll, bergauf nun ja: So fährt es sich die kommenden 90 Tage mit einem E-Trottinett auf Frauenfelder Stadtgebiet Das erste Mal auf dem E-Trottinett. Ein Selbstversuch. Oder: Der Frauenfelder Versuchsbetrieb für «Mobilität auf der letzten Meile» ist am Dienstag gestartet. Aber: «Don't drink and ride», gell.

Mathias Frei 02.09.2020, 04.30 Uhr

Wie eine sicherheitsbewusste E-Trottinett-Gang: Stadtrat Andreas Elliker, Stadtpräsident Anders Stokholm, Voi-Mitarbeiterin Jasmin Rimmele, Stadträtin Barbara Dätwyler, Stadtingenieur Thomas Müller und Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Reto Martin

Voll im Schuss: TZ-Redaktor Mathias Frei probiert gleich selbst, wie es sich mit einem E-Trotti fährt. (Bild: Reto Martin)

21,7 Kilometer pro Stunde. Das fetzt richtig. Diese Geschwindigkeit bringt man gemäss Tacho als journalistisches Schwergewicht auf leicht abschüssigem Gelände hin. Wobei die Elektro-Trottinetts der aus Schweden stammenden Firma Voi eigentlich maximal 20 km/h fahren sollten. Voi-Mitarbeiterin Ariel Schaffer kann es denn auch gar nicht glauben. Aber ist so. Dafür schlägt das Pendel bergauf in die andere Richtung. Das eigentlich glatte Chärreli beginnt zu stottern, wenn man von der Schlossmühlestrasse Richtung Rathaushinterhof hinauf will.

An der Pressekonferenz. (Bild: Reto Martin)

Der Tacho sackt auf unter zwei Stundenkilometer ab. Den «Go»-Hebel bleifussmässig voll am Anschlag. Dann schafft es das E-Trotti doch noch. Es ist irgendwie beruhigend, dass das schnelle Stadtratstrio mit Andreas Elliker, Fabrizio Hugentobler und Barbara Dätwyler auf dem Ausfährtli am steilen Stutz von der Walzmühle- die Heerenbergstrasse hinauf auch stehen bleibt.

90 E-Trottis auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt Seit dem 1. September und bis Ende November stehen an zehn Standorten in Frauenfeld zwischen Plättli-Zoo und Sonnmatt Elektro-Trottinette zur Verfügung. Die Nutzung der Roller kostet einen Grundgebühr von einem Franken, danach pro Fahrminute 39 Rappen. Die GPS-unterstützten Trottis können per Mobile-App geortet, gemietet und wieder ausgelöst werden. Sie dürfen grundsätzlich auf dem ganzen Stadtgebiet gefahren werden. Es gibt aber ein paar wenige Sperrzone-Gebiete, wo ein Auschecken des Trottis nicht möglich ist. Das heisst der Zähler läuft weiter, auch wenn man das Trotti in so einem Gebiet abstellt. Als Sperrzonen gelten unter anderem der gesamte Raum der Murg entlang, der Murg-Auen-Park und der Bahnhofplatz. Zudem wird in der Altstadt aufgrund des dortigen Kopfsteinpflasters die Geschwindigkeit automatisch auf 5km/h gedrosselt. Mit vollem Akku haben die Roller eine Reichweite von durchschnittlich 35 Kilometern. Für E-Trottis gelten im Strassenverkehr dieselben Regeln wie für Velos. Man fährt auf der Strasse respektive auf dem Velostreifen. (ma)

Warnhinweis. (Bild: Reto Martin)

Die Stadt Frauenfeld hat am Dienstag einen 90-tägigen Versuchsbetrieb eines E-Trotti-Sharing-Angebots gestartet. Am Nachmittag findet anlässlich der Lancierung eine Pressekonferenz statt. Stadträtin Elsbeth Aepli ist verhindert, derweil lassen sich ihre Amtsgspänli Dätwyler, Elliker, Hugentobler und Stadtpräsident Anders Stokholm den Termin und die Testfahrt nicht entgehen. Einzig für Barbara Dätwyler ist es das erste Mal auf einem E-Trotti.

«Zwei Schritte anstossen, dann leicht Gas geben.»

So erklärt es Voi-Mitarbeiterin Jasmin Rimmele der Stadträtin, die nach eigenen Angaben noch schnell die hochhackigen Schuhe gegen etwas sportlichere Treter getauscht hat. Bei ihrem Anlauf springt das Trotti nicht an. Dann klappt’s aber. Und Dätwyler jauchzt kurz auf. Stadtrat Elliker meint lachend, er rausche mal schnell nach Gerlikon. Die Stadtratssitzung danach würde wohl «leicht» verspätet beginnen.

Ride on! (Bild: Reto Martin)

Am Lenker neben dem Tacho prangt ein kleines Schild: «Don’t drink and ride.» Schade, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Dabei hat doch Stapi Stokholm eben noch von einem Experiment gesprochen – im Mobilitätsbereich. Und laut Stadtingenieur Thomas Müller ist das eine Ergänzung des «Mobilitätsangebots für die letzte Meile», also dorthin, wo es keinen ÖV gibt, oder dann, wenn der ÖV nicht mehr fährt. Eben am Freitagabend zum Beispiel vom verlängerten Redaktionsapéro nach Hause. Stopp! Don’t drink and ride. Jedenfalls misst eine Meile etwa 1,6 Kilometer. Laut Jasmin Rimmele ist ein durchschnittlicher Trotti-Ride 1,7 Kilometer lang. Sie sagt:

«Für uns ist dieser Versuch spannend, weil Frauenfeld aktuell die kleinste Stadt ist, in der wir operativ tätig sind.»

An die ziemlich direkte Steuerung könnte man sich problemlos gewöhnen, auch an die ziemlich scharf eingestellten Bremsen. Aber leider Gottes braucht’s für den QR-Code ein Smartphone. Laut Jasmin Rimmele geht’s nur so. Da hat man mit einem Uralthandy verloren. Bye-bye, E-Trotti. Schön war’s.