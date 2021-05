Gastronomie Das Aadorfer Casa Segreto ist bereit für den nächsten Öffnungsschritt Die Aadorfer Caffèbar Gelateria Casa Segreto nutzte den Lockdown, um ihren Aussenbereich zu erweitern. Kurt Lichtensteiger 21.05.2021, 04.30 Uhr

«Nicht dekorativ, aber zweckdienlich»: Temporäre Werbeblachen trugen zur Finanzierung des Umbaus bei. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Ob für einen hausgemachten Gelato, für einen exklusiven Kaffee oder für ein Bier aus der riesigen Auswahl: Die Aadorfer Caffèbar Gelateria Casa Segreto hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt im Dorfzentrum entwickelt. Nun hat sich seine Besucherfreundlichkeit noch sichtlich erhöht.

Beizutragen vermögen neben dem unscheinbaren Facelifting im Innenbereich insbesondere die Umgestaltung und Erweiterung des Aussenbereichs. Mit den nun 45 Sitzplätzen im Garten konnte fast eine Verdoppelung erreicht werden. Auf der Südseite des Gebäudes kommen zudem noch rund 30 Sitzgelegenheiten dazu.

«Wir haben den Umbau mit der Strassensanierung zusammengelegt. Der fünfmonatige Einnahmeausfall hat uns wohl schwer getroffen, doch zeichnete sich ein Ausweg ab», sagt Geschäftsinhaber Adriano Cristiano nicht ganz ohne Galgenhumor. Die an der Aussenseite der Umzäunung angebrachten Werbebeschriftungen hätten zur Refinanzierung des Umbaus beitragen. Die Werbung sei wohl nicht dekorativ, aber zweckdienlich. Zudem handle es sich dabei um eine befristete Vertragsdauer.

Sicht- und Lärmschutz zur Hauptstrasse

Danach überblickt Cristiano gut gelaunt und mit sichtlicher Freude das Prunkstück, nämlich die neue Gartenterrasse, bestrahlt von wärmenden Sonnenstrahlen. Dabei sticht entlang der Hauptstrasse die Umzäunung aus Eschenholz mit integrierter Sitzbank und Beleuchtung ins Auge. Eine Thujahecke bildet nach wie vor einen Sicht- und Lärmschutz zur Morgentalstrasse. Ein Hingucker sind auch die neue Bestuhlung und die Tische, beschattet von grosszügigen Sonnenschirmen. Wer den Aufenthalt etwas weniger diskret vorziehen möchte, kann in der Nähe der acht Autoparkplätze weitere Sitzgelegenheiten finden.

Dass sich Leute gerne im Freien aufhalten, sei es in der Natur oder auch in einem Gartenrestaurant, offenbarten die letzten Wochen aufs Eindrücklichste. Der angekündigte Lockerungs- und Öffnungsschub bietet den Gastronomen zum Glück wieder Perspektiven. So weit, dass auch der Innenbereich bald wieder zugänglich sein wird. So oder so: In jeder Hinsicht ist das «Casa Segreto», das vor 16 Jahren eröffnet worden war, gut aufgestellt.