Beratung Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit: Der Thurgau startet eine neue Helpline für Jugendliche Bisher hatte der Kanton Thurgau keine telefonische Anlaufstelle, welche auch in der Nacht oder an Wochenenden erreichbar war. Das ändert sich ab dem 1. Juli. An einer Medienkonferenz hat der Kanton die «Helpline Thurgau für Kinder, Jugendliche und Familien» vorgestellt. Christoph Heer 26.06.2021, 04.20 Uhr

Félicie Haueter, Ärztliche Leiterin AAZ Münsterlingen, spricht an der Medienkonferenz des Kantons zur neu geschaffenen Helpline. Bild: Reto Martin

Kinder und Jugendliche in Not müssen schnellstmöglich eine erste telefonische Anlaufstelle erreichen können. Das Problem im Thurgau war bis anhin, dass dies auf kantonaler Ebene, insbesondere nachts und an Wochenenden nicht oder nur sehr erschwert möglich war. Regierungsrat Urs Martin sagt an einer Medienkonferenz am Freitag:

«Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es diverse Hilfsangebote im Kanton Thurgau. Doch welches ist das richtige? Was soll man tun ausserhalb der regulären Öffnungszeiten? Und an wen soll man sich überhaupt wenden?»

Der Vorsteher des kantonalen Departements für Finanzen und Soziales freut sich, verkünden zu können, dass der Thurgau am 1. Juli eine neue Helpline startet. Deren Ziel: Sie soll Kindern, Jugendlichen und Familien in problematischen Lebenssituationen rund um die Uhr eine niederschwellige telefonische Unterstützung anbieten.

Es können sich aber auch Fachleute, wie etwa ein Hausarzt, für Auskünfte an die Helpline wenden. Unter der Nummer 0848 21 21 21 werden zu jeder Tages- und Nachtzeit Fachpersonen erreichbar sein, die einerseits Ratschläge geben und schlicht als Gesprächspartner fungieren. Andererseits sind sie so instruiert, dass sie in Notfallsituationen entsprechende Massnahmen einleiten können.

Tagsüber bereits ein breites Angebot

Tagsüber gibt es mit der Perspektive Thurgau, dem schulpsychologischen Dienst, der Benefo-Stiftung und weiteren Diensten bereits niederschwellige Optionen für Hilfesuchenden. Bei Perspektive Thurgau gehen laut Angaben des Kantons pro Jahr mehr als 20’000 Anrufe ein, 1200 ausserhalb der Öffnungszeiten.

«Ausserhalb der Öffnungszeiten blieben Hilfesuchende aber oft auf sich alleine gestellt oder wichen auf kostenintensive Notfallstrukturen aus.»

Dino Michele Zanchelli, Bereichsleiter Pflege der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Cliena Littenheid AG. Bild: Reto Martin

Das sagt Dino Michele Zanchelli, Bereichsleiter Pflege der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Clienia Littenheid AG. Es müsse nicht immer gleich ein Eintritt in eine Notfallstation oder eine Psychiatrische Klinik sein, ergänzt er.

Ängste abbauen, Tabuthemen ansprechen, Hilfe annehmen. Das alles soll mit der neuen Helpline möglich sein. Pflegerisch, pädagogisch, sozial; die Helpline öffnet in diesen Bereichen neue Türen für junge Menschen, welche rasche und unkomplizierte Hilfe benötigen. Das neue Angebot soll die Kosten in den Notfallstrukturen senken und rund 300’000 Franken pro Jahr kosten. Auf die Helpline will der Kanton die Öffentlichkeit ab kommendem Donnerstag mit einer Werbekampagne aufmerksam machen.

Unter anderem mit Flyern will der Kanton für die Helpline werben. Bild: Reto Martin

Zusammenarbeit mehrerer Institutionen

Die «Helpline Thurgau für Kinder, Jugendliche und Familien», entstand durch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen. Realisiert wurde das Angebot durch die Clienia Littenheid AG sowie das Abklärungs- und Aufnahmezentrum (AAZ) Münsterlingen der Spital Thurgau AG. Diese beiden werden für die durchgehende telefonische Erreichbarkeit sorgen.

Doch stecken weitere «Zahnräder» dahinter, die mithelfen, dass das Ganze funktioniert. Beat Brüllmann, Leiter Amt für Volksschule Thurgau, Félicie Haueter, Ärztliche Leiterin AAZ Münsterlingen, und weitere Exponenten haben es geschafft, dass Thurgauer Jugendliche künftig jederzeit Hilfe einholen können.