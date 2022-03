Gemeinde Gachnanh ersteigert Textilkunstwerk

Benefiz Neue Heimat gefunden: Gemeinde Gachnang ersteigert Textilkunstwerk des Tageszentrums Tapetenwechsel Eine Stadt aus Knöpfen: Das ist «Urban Landscape». Gäste des Tageszentrums Tapetenwechsel in Frauenfeld haben das Textilbild geschaffen. Nun hängt das Kunstwerk in der Gemeindeverwaltung von politisch Gachnang, das am Pilot des Projekts «Demenzfreundliche Gemeinde» teilnimmt. 21.03.2022, 16.25 Uhr

Gachnangs Gemeindeschreiberin Manuela Haas, Gemeinderätin Karin Hollenstein (Ressort Gesellschaft und Gesundheit) und Tapetenwechsel-Geschäftsführerin Barbara Sterkman mit dem Knopfbild. Bild: PD

Zwei Dutzend Gäste des Tageszentrums Tapetenwechsel in Frauenfeld waren an «Urban Landscape» beteiligt. Das fast zweieinhalb Quadratmeter grosse Textilkunstwerk, das ein Jahr lang in der Filiale der Thurgauer Kantonalbank in Frauenfeld bestaunt werden konnte, hat nun einen Platz im Eingangsbereich der Gachnanger Gemeindeverwaltung gefunden. Der Erlös geht an das Kunstatelier des Tageszentrums. Die Institution bietet erwachsenen Menschen begleitete Tagesstruktur sowie pflegenden und betreuenden Angehörigen Entlastung. Dass gerade die Gemeinde Gachnang das Bild erworben hat, freut Barbara Sterkman. Als Pilotgemeinde des Projekts «Demenzfreundliche Gemeinde» handle Gachnang vorbildlich.