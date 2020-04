Bekannte Gesichter: Der Münchwiler Verein Villa Sutter hat seine neuen Pächter fürs Café gefunden Weil das Café laut dem Verein Villa Sutter nicht rentabel war, hat er das bisherige Personal entlassen und das Lokal zur Pacht ausgeschrieben. Nun sind die Pächter gefunden: Sobald es die Coronakrise zulässt, werden Helene und Erich Berger ihr Bistro in der Villa eröffnen. 06.04.2020, 16.44 Uhr

Helene und Erich Berger freuen sich darauf, die ersten Gäste in der Villa Sutter begrüssen zu dürfen. Bild: PD

(pem/rsc) Die Nachricht überraschte: Im Februar hat der Vorstand des Münchwiler Vereins Villa Sutter sein Café zur Verpachtung ausgeschrieben. Dem derzeitigen Personal – vier Mitarbeiterinnen mit insgesamt 240 Stellenprozenten – wurde per Ende April gekündigt.

Das bisherige Café Sutter habe in den vergangenen Jahren nicht rentabel betrieben werden können, erklärt Bruno Wick, Präsident des Vereins Villa Sutter, und erklärt: «Meiner Meinung nach fehlte bei uns die Erfahrung in der Gastronomie. Wohl erhielten wir von Gästen regelmässig Komplimente, aber die Rechnung ist trotzdem nicht aufgegangen.»

Deshalb hat sich der Vorstand für einen Konzeptwechsel entschieden. Der Betrieb wurde zur Pacht ausgeschrieben. Darauf meldeten sich gegen 15 Interessentinnen und Interessenten. Nun erklärt Bruno Wick: «Der Pachtvertrag ist unterzeichnet und der gesamte Vorstand unseres Vereins ist überzeugt, dass wir mit Helene und Erich Berger eine ideale Lösung für die Gastronomie in der Villa Sutter gefunden haben».

In den Ferien erhielten auch Erich und Helene Berger von ihrer Tochter eine WhatsApp Nachricht mit der Empfehlung:

«Das wäre doch etwas für Euch!»

Und das war dann auch tatsächlich so. Kaum zurück, nahm Erich Berger mit Bruno Wick Kontakt auf um Näheres zu erfahren. Und schon nach einem kurzen Gespräch war beiden klar: Diese Konstellation könnte für beide Seiten passen.

Das Ehepaar Berger ist in der regionalen Gastronomieszene zu Hause. Während 17 Jahren führten die beiden das Restaurant Löwen in Affeltrangen. 2010 gründeten sie in Münchwilen die Firma Bergers KochArt. Daneben engagierte sich Erich Berger als Vizepräsident von Gastro Hinterthurgau und man kannte ihn als Gastgeber der Schlaraffia-Showküche in Weinfelden, wo er jeweils mit Prominenten kochte. Bei der Schlaraffia war er auch Mitglied des Verwaltungsrates.

Projekt im Engadin abgebrochen

Wegen eines neuen Projektes verkauften Bergers im vergangenen September ihren Betrieb. Ihr Ziel war es, im Engadin bei der Umsetzung eines besonderen Gastronomie-und Hotellerie Konzeptes mitzuwirken. Warum daraus jetzt nichts wird, erklärt Erich Berger mit einem Schulterzucken: «Ein Baustopp und der Coronavirus führten zum Ausstieg eines Investors. Eine unsichere Situation für alle Beteiligten. Niemand konnte und wollte uns sagen, wie und wann es weitergeht.»

Die unübersichtliche Situation bewog Bergers zum Ausstieg. Berger zeigt sich optimistisch:

«Aber das Leben spielt, wie es eben so spielt. Neue Chance – neues Glück.»

Damit meint er das Café Sutter. In den Gesprächen mit dem Vorstand habe sich schnell gezeigt, dass beide Seiten das Gleiche wollen. Überzeugt zeigt sich auch Helene Berger: «Ich war schon immer begeistert von diesem wunderschönen Park. Der ist einfach einzigartig – und die grosse Gartenwirtschaft bietet den perfekten Rahmen für die verschiedensten Anlässe.»

Start in eine neue Ära

Bruno Wick

Präsident Verein Villa Sutter

Berger, die erfahrenen Gastroprofis sind überzeugt, dass sich das Lokal in der Villa Sutter erfolgreich betreiben lässt. Was es natürlich brauche, sei ein passendes Konzept. Bruno Wick sagt dazu:

«Die Vorstellungen des Ehepaars Berger haben sich mit den unsrigen zu 100 Prozent gedeckt.»

Sobald es die Coronakrise zulässt, werden Helene und Erich Berger die Türen ihres neuen Lokals für die Gäste weit öffnen und unter dem neuen Namen «Villa Sutter by Berger’s – frisch, persönlich, kreativ» in eine neue Ära starten. Bis dahin werden noch einige kleinere Umbauten und Optimierungen vorgenommen.