Beizensterben Die Restaurantschliessungen häufen sich im Hinterthurgau – mit der Pandemie soll das wenig zu tun haben Gleich mehrere Traditionslokale schliessen im Bezirk Münchwilen. Gemäss Gastro Thurgau liegt dies nicht an Einbussen aus Coronazeiten, die nun zu Buche schlagen. Es sei schlicht schwieriger geworden, gute Nachfolgelösungen zu finden. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 16.03.2022, 18.30 Uhr

Der Bezirk Münchwilen ist um drei bekannte Gastrobetriebe ärmer. Die kleinen Beizen verlassen derweil die Branche durch die Hintertür. Symbolbild: Keystone

Die Zeiten sind inzwischen wieder rosiger fürs Gastgewerbe. Trotzdem schliessen im Hinterthurgau verdächtig viele Beizen, darunter allerhand grosse Namen. Der Schluss liegt nahe, dass die betroffenen Betriebe den Folgen der Pandemie unterlegen sind. Im Gespräch mit Ruedi Bartel, Präsident des Thurgauer Gastronomieverbands, wird indes klar, dass dem nicht so ist.

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

Vielmehr handle es sich laut Bartel um eine «zufällige Häufung der Fälle». Er sagt:

«Die meisten Beizen, die jetzt schliessen, werden von Alteingesessenen geführt. Sie hatten Mühe damit, geeignete Nachfolger zu finden.»

So erging es etwa dem Wirtepaar Munz, das auf Ende 2021 die «Linde» in Balterswil aufgegeben hatte. 45 Jahre wirteten Alex und Judith Munz in der Dorfbeiz. Eine Nachfolge konnten sie nicht regeln. Und so bleibt ungewiss, was dereinst aus dem Traditionslokal wird.

Zu den grossen Namen zählen nebst der «Linde» etwa das Restaurant Engel in Sirnach oder der «Säntisblick» in Eschlikon. Beide Betriebe stehen für kurzfristige Auskünfte nicht zur Verfügung. Im «Engel» Sirnach ist zumindest noch von einer «ungewissen Zukunft» die Rede.

Die Wirtschaft zum Scheidweg in Fischingen schliesst den Betrieb zwar nicht, disloziert aber nach Dussnang ins «Parkcafé». Wie die Geschäftsführerin Astrid Senn-Vodica auf Anfrage mitteilt, wurde ihr Pachtvertrag vor gut sechs Monaten gekündigt. Grund dafür waren Umbauarbeiten an der Liegenschaft. «Von da an ging alles sehr schnell», sagt Senn-Vodica. Sie habe sich nach Alternativen in nächster Nähe umgesehen und sei schliesslich einen Kilometer nordwärts, an der Haushaldenstrasse 11, fündig geworden. Mit dieser Lösung sei sie sehr zufrieden, zumal sich an der Stammkundschaft wenig ändern dürfte.

Die Kleinen gehen klammheimlich zu

Bernadette Ackermann, Präsidentin des Thurgauer Gastroverbands Sektion Hinterthurgau. Bild: Olaf Kühne

Im Bezirk Münchwilen überblickt Bernadette Ackermann die Gastroszene. Seit gut 30 Jahren betreibt sie das Restaurant Sonne in Busswil, seit nunmehr zehn Jahren präsidiert sie die Sektion Hinterthurgau des Thurgauer Gastroverbands.

Ackermanns Aussagen decken sich grösstenteils mit denen von Ruedi Bartel. Nur misst sie der Pandemie und den damit verbundenen Massnahmen doch eine grössere Bedeutung bei. Sie sagt:

«Es hat mich erstaunt, dass so viele Betriebe standgehalten haben.»

Ackermann habe in den vergangenen zwei Jahren zugegebenermassen den Überblick über die weitläufige Gastronomieregion Hinterthurgau nicht so aufrechterhalten können, wie sie es gerne getan hätte. «Man hat sich schlicht aus den Augen verloren», sagt sie.

Die genannten Schliessungen sind ihr bekannt. Weitere Traditionslokale sollen auf der Kippe stehen. Es sei überdies auch möglich, dass Schliessungen kleinerer Gastrobetriebe nicht wahrgenommen wurden, räumt Ackermann ein.

Sie macht keinen Hehl daraus, dass auch sie während der Pandemie mit der Schliessung des Lokals geliebäugelt hatte:

«Ich hatte Mühe damit, langjährige Stammkunden aus meinem Lokal zu verbannen.»

Daran hätten sich auch viele Branchenkolleginnen und -kollegen gestossen – und sich folglich zu einer Umschulung entschlossen. Die meisten wechselten laut Ackermann in die Pflege. Dieses Phänomen habe sie allerdings schon vor der Pandemie beobachtet. Womöglich sei es der naheliegendste Branchenwechsel, mutmasst Ackermann.

