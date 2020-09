Beim Generationenwohnprojekt im Frauenfelder Burgerholz-Quartier ist das Siegerteam auserkoren Das siegreiche Planerteam des Studienauftrags für «Generation Wohnen Burgerholz» kommt aus Zürich und Luzern. Die aus Frauenfeld stammende Architektin Barbara Müller gehört dazu. Nun geht's an die Weiterentwicklung des ambitionierten Projekts. 21.09.2020, 13.12 Uhr

Blick von oben auf die Gebäude (in der Mitte) des Generationenwohnprojekt im Burgerholz. (Bild: PD)

(red) Die rund hundert Wohnungen für das Projekt «Generation Wohnen Burgerholz» der Heimstättengenossenschaft Winterthur (HGW) in Zusammenarbeit mit der Stadt Frauenfeld nehmen Form an. Die Jurierung des Studienauftrages wurde am 10. September abgeschlossen, das Siegerprojekt zur Weiterbearbeitung empfohlen. Dies ist einer gemeinsamen Medienmitteilung der HGW und der Stadt Frauenfeld zu entnehmen. 2018 konnte die Frauenfelder Bevölkerung ihre Vision zu generationenübergreifendem Wohnen in das Programm für den Studienauftrag «Generation Wohnen Burgerholz» einbringen.

Siegerteam mit Frauenfelder Architektin

Barbara Müller, Architektin, aus Frauenfeld stammend. (Bild: PD)

Acht qualifizierte Architekturbüros wurden durch die HGW, die Stadt und den Verein Awiq (Älter werden im Quartier) für die Teilnahme ausgewählt. Das Siegerteam – Müller Mantel Architekten/Stefanie Scherrer Architektur, Zürich (Nachwuchsbüro), Andreas Geser Landschaftsarchitektur, Zürich, und Alex Willener, Soziologie, Luzern – hat mit seinem Beitrag das Begleitgremium überzeugt. Die Siedlung strahlt in das Quartier aus, bildet keine Insel. Der Siedlungsgedanke wird geschickt umgekehrt. Die Vorgärten orientieren sich zum Quartier hin, die mittige Gasse stärkt den Gemeinschaftscharakter innerhalb der Siedlung. Das Gefüge der vier Häuser, die Rücken an Rücken eine innere Wohndiele als Gasse in der Siedlung bilden, lässt zu, dass sich das Leben in der neuen Siedlung mit dem Quartierleben mischt.

Alle eingereichten Projekte werden zwischen dem 4. und 6. November in einer Ausstellung in der Konvikthalle zugänglich gemacht. Pandemiebedingt wird diese für definierte Teilnehmergruppen kontrolliert durchgeführt.

Details zum Projekt «Generation Wohnen Burgerholz» auf www.generation-wohnen.ch