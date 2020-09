Beim 40. Swiss Derby auf der Grossen Allmend in Frauenfeld fliessen Freudentränen Ponyrennen locken am Jubiläumsanlass Rennbahnneulinge auf die Frauenfelder Grosse Allmend. Nebst dem Thurgauer Ständeratsduo lassen sich auch weitere bekannte Gesichter den Anlass nicht entgehen. Margrith Pfister-Kübler 13.09.2020, 19.02 Uhr

«Es brauchte Engagement, Mut und gemeinsames Handeln. Aber ich rede jetzt über alles, nur nicht über Corona», sagt Rennvereinspräsident Christoph Müller bei der Begrüssung zum 40. Swiss Derby am Sonntag. Dieser Anlass auf der Frauenfelder Grossen Allmend löst ein Gefühl der Morgenröte, ja sogar Freudentränen aus.

Elisabeth Zinsli aus St. Moritz, Rennvereinspräsident Christoph Müller, Rennpferdebesitzer Hans Jürg Zinsli und Alicia Müller, Gattin von Rennvereinspräsident Christoph Müller. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Nach dem Lockdown kann das Jubiläums-Swiss-Derby mit drei Monaten Verspätung durchgeführt werden. Bereits am Donnerstag war es ausverkauft, maximal 1000 Gäste waren bewilligt. Der skeptische und herausfordernde Ausdruck in den Augen der Besucher verwandelt sich nach dem Passieren der Kontrollsperren in Überraschung und Bewunderung. Wie haben die das nur hingekriegt, alles so gut organisiert?

Kinder wollen zu den Ponys

Nicht ganz alle sind dieser Meinung, denn einige Kinder sind nicht im Voraus registriert worden und wollten doch unbedingt zu den Ponys. «Die auf der Pferderennbahn Avenches nahmen dies lockerer», kommentiert eine Mama auf der welschen Rennbahn, während Rennvereinsleute sofort losspurten und dafür sorgen, dass alles klappt.

Auch Ständerat Jakob Stark, die Schaffhauser Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter, der Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter, Ständerätin Brigitte Häberli, Unternehmer Peter Spuhler mit Ehefrau Daniela Spuhler geniessen die Ambiance:

Ständerat Jakob Stark, Schaffhauser Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter, Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter, Ständerätin Brigitte Häberli, Unternehmer Peter Spuhler mit Ehefrau Daniela. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ständerätin Häberli lobt das verantwortungsbewusste und respektvolle Miteinander und erhält rundum Zustimmung. Sie sagt:

«Dieses Derby ist ein willkommener Schritt in eine neue Normalität. Ich gratuliere zum Entscheid.»

Den hohen Stellenwert des 40. Derbys zelebrieren auch Rennpferdebesitzer Elisabeth und Hans Jürg Zinsli aus St.Moritz; sie loben den Rennverein. «Man muss das Beste aus der Situation machen», sagen Claudia und Adam Giger aus Seuzach, die mit den Kindern Awa und Aran wegen der Ponyrennen dabei sind.

Auch bei Wilfried Bührer, Präsident der Evangelischen Landeskirche Thurgau, Ehefrau Hanny und Enkelin Sophie sind die Ponys der Grund, um erstmals auf die Rennbahn zu gehen:

Wilfried Bührer, Präsident Evang. Landeskirche Thurgau, mit Frau Hanny und Enkelin Sophie sowie Peter Hofer, Kantonale Offiziersgesellschaft. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Gründungspräsident des Schweizer Derby Clubs, Max Rindlisbacher, blendet zurück:

«Der Schweizer Derby Club wurde am 5. Oktober 1981 im Gasthof zum Goldenen Kreuz in Frauenfeld gegründet.»

Protokollführer war der Anwalt Robert Fürer. Ziel: jährliche Durchführung des Schweizer Derbys in Frauenfeld. Trotz der Pandemie hat es auch im 40. Jahr geklappt. «Sportlich und gesellschaftlich hochstehend», freut sich Rindlisbacher.

Rennbahn-Bauchef Jörg Müller mit Max Rindlisbacher, Gründungspräsident des Derby Clubs und Waffenplatzkommandant Thomas Wirz. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Dank Markus Schlatter, Verwaltungsratspräsident der Leucom Stafag AG, können die Rennen mit Leucom und LeuTV live miterlebt werden», lobt Christoph Müller.