In der Primarschulgemeinde Homburg steigt der Steuerfuss stark an Die Schulgemeinde Homburg sagt hauchdünn Ja zu einem deutlich höheren Steuerfuss. Er erhöht sich von 64 auf 74 Prozent, um den Auswirkungen des Beitragsgesetzes entgegen zu treten. Manuela Olgiati 17.09.2020, 16.30 Uhr

Schulpräsident Daniel Bühr (am Mikrofon) führt durch die Schulgemeindeversammlung. Bild: Manuela Olgiati

BNicht nur über die Finanzen diskutierte die Primarschulgemeinde Homburg am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Hörhausen, sondern auch über Schulstandorte. «Ein grosser Teil der Kosten der beiden Mehrzweckhallen in Hörstetten und Hörhausen belasten die Rechnung mit rund 250'000 Franken», sagte Schulpräsident Daniel Bühr. Das entspreche mehreren Steuerprozenten.