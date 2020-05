Bei der Primarschule Homburg gibt's neue Gesichter im neuen Schuljahr Die Schulgemeinde auf dem Seerücken organisiert den Schulbusbetrieb neu. Zudem folgen auf die Pensionierung von Ruedi Schärer zwei neue Chauffeure. Salome Preiswerk Guhl 26.05.2020, 14.02 Uhr

Das Homburger Dorfzentrum aus der Luft. (Bild: Andrea Stalder)

Wichtige Personalia stehen bei der Primarschulgemeinde Homburg an. So geht per Ende Schuljahr 2020 Schulbusfahrer Ruedi Schärer in Pension. Er hat während der vergangenen neun Jahre die Kinder auf dem ganzen Gemeindegebiet der politischen Gemeinde Homburg frühmorgens bei Wind und Wetter eingesammelt und, sofern es die Strassenverhältnisse zugelassen haben, pünktlich in der Schule Hörhausen oder Hörstetten abgeliefert.

Zweiter Schulbus, weil Postauto besetzt

Peter Siegwart, neuer Schulbusfahrer. (Bild: PD)

Auf Beginn des neuen Schuljahrs least die Schulbehörde einen zweiten Schulbus, damit man den steigenden Schülerzahlen gerecht werden kann. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass es mittags ab Käsereistrasse Hörhausen Richtung Homburg zumeist für die Kindergartenkinder und Primarschüler keinen Platz mehr hatte im Postauto. So heisst es:

«Die Sitzplätze waren zumeist schon durch Ober- und Mittelstufenschüler besetzt, die bereits in Müllheim oder Hörstetten zugestiegen waren.»

Susann Zumbrunnen, neue Schulbusfahrerin. (Bild: PD)

Das neue Schuljahr bringt nicht nur einen zweiten Schulbus mit sich. Neu ist auch, dass die Kinder vom ersten Kindergarten bis und mit vierter Klasse, wo es nicht zu Fuss oder mit dem Fahrrad geht, mit dem Schulbus zur Schule nach Hörhausen kommen. Über die Einstiegsorte und Zeiten werden die Eltern vor den Sommerferien informiert. Die Fünft- und Sechstklässler, die in Hörstetten beschult werden, benützen nach den Sommerferien ausschliesslich das Postauto – mit Ausnahme der Frühstunden.

Mit Peter Siegwart und Susann Zumbrunnen, beide aus Hörhausen, konnte die Schulbehörde zwei motivierte Schulbusfahrer finden. Susann Zumbrunnen meint:

«Ich freue mich auf eine neue Herausforderung, die ich in gewohnter Umgebung ausführen darf.»

Es motiviere sie, die Kinder aus der Gemeinde sicher und pünktlich jeden Tag zur Schule und wieder nach Hause zu fahren.

Und Zumbrunnens neuer Kollege Peter Siegwart sagt dazu: «Eine Arbeitsstelle mit Menschen in der Gemeinde ist ein Privileg für mich. Dort zu arbeiten, wo ich wohne, ist für mich Arbeitsqualität.» Da er schon einige Jahre als Juniorenfussballtrainer Erfahrung habe, sei er den Umgang mit Kindern gewohnt. Er freue sich darauf, einen Beitrag zu leisten für eine gut funktionierende Schule.

Simon Frey übernimmt als Schulleiter

Ebenfalls auf das neue Schuljahr beginnen Simon Frey, Fruthwilen, als Schulleiter und Erika Bührer, Weinfelden, als zusätzliche Klassenlehrerin dritte/vierte Klasse. Mit der grossen Anzahl an neuen Kindergärtlern wird zudem ein halber Kindergarten mit kleinen Kindergärtlern eröffnet, den Katrin Kirner, Ermatingen, und Katja Müller, Pfyn, leiten werden.

Bereits per 1.Juni beginnt Sandro Bauer aus Homburg als Hauswart für die Liegenschaften in Hörhausen. Sandro Bauer formuliert seine Motivation folgendermassen:

«Nach Jahren im Büro wollte ich wieder zu meinen Wurzeln zurück als Handwerker, wieder mehr mit meinen Händen arbeiten, mit Menschen aus der Region in Kontakt sein.»