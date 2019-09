Bei der Hefe Schweiz AG in Stettfurt geht die neue Backstube und bald auch deren Inhalt auf

Was lang währte, ward endlich gut: Am Dienstagnachmittag weihte die Hefe Schweiz AG in Stettfurt ihr neues Backstudio ein. Dieses soll primär der Kundenberatung, aber auch eigenen Produktetests dienen.