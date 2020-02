Bei der Bildschule Frauenfeld hinken die Finanzen dem Wachstum hinterher Die Bildschule Frauenfeld bietet im Frühlingssemester doppelt so viele Kurse an wie vergangenen Herbst. Und es gibt zum zweiten Mal Eltern-Kind-Workshops. Mathias Frei 19.02.2020, 04.10 Uhr

Präsidentin Silvia Peters mit dem neuen Plakat. Bild: Mathias Frei

Herzblut ist unbezahlbar. Aber das spielt Silvia Peters keine Rolle. Am Vormittag sind die Schulleitungen der beiden Frauenfelder Schulgemeinden in der Bildschule zu Gast. Kurz nach dem Mittag empfängt die Präsidentin des Bildschule-Frauenfeld-Trägervereins einen Journalisten. Danach erklärt Peters der Präsidentin der Thurgauer Kindergartenkonferenz das Konzept Bildschule. In den Frauenfelder Schulen verteilen die Lehrpersonen 2000 Flyer. Und vergangenen Herbst besuchte der komplette Thurgauer Regierungsrat die Schulräumlichkeiten am Frauenfelder Bahnhof.

Eine von zehn Bildschulen in der Schweiz «Bildschulen vermitteln Kindern und Jugendlichen ergänzend zum bildnerischen Unterricht an den Regelschulen und analog zu den Musikschulen eine fundierte Bildung im gestalterischen Bereich.» So heisst es von der Konferenz der Schweizer Bildschulen, der nebst Frauenfeld neun weitere Institutionen angehören. Die Bildschule Frauenfeld geht mit dem Betrieb ins vierte Semester. Die Vereinsgründung ging im Juni 2017 vonstatten. Initiantin, Mitgründerin, treibende Kraft und Vereinspräsidentin ist Silvia Peters. Im Februar 2018 konnte mit der Stadt ein Mietvertrag für die Räumlichkeiten im Obergeschoss des P+R-Gebäudes am Bahnhof abgeschlossen werden. (ma) www.bildschule-frauenfeld.ch

Täglich und unermüdlich weibelt Silvia Peters für das noch junge Angebot. Ende Februar startet das mittlerweile vierte Semester. Bis zu 65 Kinder und Jugendliche waren bisher pro Semester eingeschrieben. Rund 50 besuchen jeweils die Ferienworkshops. Peters erzählt von einer Bildschule-Absolventin, welche die Aufnahmeprüfung für den Vorkurs an der Schule für Gestaltung St.Gallen bestanden hat. «Die Bildschule hat sie in ihrer Begabung weitergebracht.» Gewissermassen die erste Ernte der Saat, die Peters ausgebracht hat. «Unser Schulbetrieb läuft erfolgreich», sagt Peters.

Eltern-Kind-Workshops wieder im Programm

Im kommenden Frühlingssemester sind zwölf Kurse im Angebot, doppelt so viele wie vergangenen Herbst. Man setzt auf die bewährten, pädagogisch überzeugenden Lehrpersonen aus den letzten Semestern. Neu dabei ist Philipp Studer, Master in «Art Education» an der Hochschule der Künste Bern, mit «Zing! Plow! Platsch! Comic». Über einen Semesterkurs hinaus arbeitet Judith Peters bei ihren zwei Atelierkursen mit den Kindern und Jugendlichen. Das ist Silvia Peters wichtig. Denn für sie ist die Bildschule vor allem eines:

«Eine nachhaltige Förderung der Interessen und Begabungen.»

Rahel Müller. (Bild: Nana Do Carmo)

Im April gibt es sechs Ferienworkshops, unter anderem mit den in Frauenfeld wohlbekannten Rahel Müller und Katharina Portmann. Zudem hat Silvia Peters zum zweiten Mal Eltern-Kind-Workshops ins Programm aufgenommen – «Kinder, Kunst und Architektur». Peters, Vorstandskollegin Lisa Schwarz Parolari und Künstlerin Joëlle Allet bestreiten die drei Angebote.

«Unser Ziel ist es, dass alle Angebote auch durchgeführt werden.»

Das sagt Peters. Das ausgebaute Programm soll auch mehr Schülerinnen und Schüler generieren. Eine minimale Teilnehmerzahl gibt es offiziell nicht. Zum Teil beginnt ein Kurs nur mit fünf Personen. Und dann kommen im Verlauf des Semesters vielleicht noch zwei Teilnehmer dazu. Aber auch bei einer Vollbesetzung von zehn Personen pro Kurs wäre der Lohn der Lehrperson noch knapp nicht gedeckt.

Monika Knill. (Bild: Andrea Stalder)

Das ist die Krux: Obwohl Regierungsrätin Monika Knill ein grosser Fan der Bildschule sei, zeige sich das kantonale Kulturamt noch zurückhaltend, was wiederkehrende Beiträge betreffe.

«Der Stadt sind wir sehr dankbar für die vergünstigte Miete.»

Das sagt Peters. Was sie nicht sagt: Ein nächster Schritt wäre die Aufnahme in die städtischen wiederkehrenden Beiträge. Das würde Planungssicherheit geben für den Betrieb. Finanziell könne man sich derzeit dank Spenden und Mitgliederbeiträgen grad so knapp über Wasser halten, sagt Silvia Peters. Aber:

«Wir leben von der Hand in den Mund. Eine regelmässige Unterstützung würde uns Spielraum geben.»