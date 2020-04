Begehrte Schutzscheiben aus Frauenfeld Bei den Murghof Werkstätten in Frauenfeld ist die Nachfrage nach Plexiglasscheiben aufgrund der Coronapandemie in die Höhe geschnellt. Claudia Koch 05.04.2020, 17.20 Uhr

Geschäftsführer Rupert Summerauer bespricht mit Olivia Marti, Praktikantin Arbeitsagogin, den nächsten Auftrag. (Bild: Claudia Koch)

Normalerweise gibt es bei den Murghof Werkstätten keine Lagerbestände, schon gar nicht an Plexiglasscheiben. Normalerweise. Doch seit der Bund vor drei Wochen die Schutzmassnahmen verschärft hat, läuft das Telefon mit Bestellungen heiss, Lagerkosten hin oder her. Geschäftsführer Rupert Summerauer sagt dazu:

«Wir hatten schon bei der Schweine- und Vogelgrippe eine stärkere Nachfrage, aber niemals in diesem Ausmass.»

Inzwischen hat sich die Situation wieder etwas beruhigt, doch es treffen täglich neue Bestellungen ein.

Nebst vielen kleineren Kunden konnten die Murghof Werkstätten auch grosse Ladenketten und Bahnbetriebe mit rund 2000 Plexiglasscheiben beliefern. Inzwischen wurden sogar Standardmodelle entwickelt, die einfach bestellt werden können. «Wir fertigen aber auch individuell auf Mass an», sagt Summerauer.

So kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Aufträgen mit Serien von 500 bis 600 Schutzscheiben. Diese werden zwar maschinell aufs richtige Format zugeschnitten, das Entgraten, sprich das Abziehen der scharfen Kanten, muss jedoch von Hand gemacht werden. «Alle haben dabei mitgeholfen, egal, in welcher Abteilung sie sonst arbeiten», sagt Summerauer anerkennend.

Betreuungsauftrag weiter wahrnehmen

So rund wie in der Abteilung Plexiglastechnik läuft es nicht in allen Sparten. Die Nachfrage beim Versand von Supermagneten hat in Europa um fast dreissig Prozent abgenommen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Magnete aus China importiert werden. Summerauer sagt:

«Zuerst fehlte es an Nachschub, nun gibt es Probleme beim Transport.»

Auch bei den Dienstleistungen für die Industrie sowie Produkten für die Gastronomie geht die Nachfrage retour. Der Handel mit Sportartikeln läuft hingegen besser als gewöhnlich.

Von den rund 150 Mitarbeitenden mit einer IV-Rente aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung sind im Moment je nach Abteilung dreissig bis fünfzig Prozent aus gesundheitlichen Gründen dispensiert. «Wir können kein Homeoffice anbieten», sagt Summerauer.

Eine Schliessung der Werkstätten, wie einige vermutet haben, war jedoch kein Thema. Summerauer sagt dazu: «Wir haben einen Betreuungsauftrag, wir müssen die Menschen mit einer IV-Rente beschäftigen und ihnen eine Tagesstruktur bieten. Auch hat der Kanton beschlossen, unser Betreuungspersonal dem Pflegepersonal gleichzustellen, was bei einem Verdachtsfall schneller zu einem Test führen würde.» Zum Glück seien alle Mitarbeitenden wohlauf.

Hoffnung auf baldige Erleichterung für alle

Auch wenn die Arbeit in Zeiten des Virus nicht mehr wie sonst ist, sieht Summerauer noch gute Seiten. «Die Serienarbeit mit den Plexiglasscheiben ist toll für die Mitarbeitenden. Es erfüllt sie mit Stolz, damit andere Menschen schützen zu können», er. Für die Arbeitsagogen besteht die Herausforderung nun auch darin, den Druck der Nachfrage nicht an die Mitarbeitenden mit einer IV-Rente weiterzugeben. Denn zeitweise warteten die Monteure vor den Toren draussen, um die bestellten Plexiglasscheiben abzuholen.

Summerauer hofft, dass es bald für alle eine Erleichterung gibt. «Meiner Meinung nach wird zu wenig von den psychischen Auswirkungen gesprochen. Viele fühlen sich eingesperrt, isoliert. Was diese Auswirkungen auf die Psyche global bedeuten werden, kann im Moment niemand abschätzen.»