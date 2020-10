«Bedauerlich, aber absehbar»: Eschliker Avec und Sirnacher Poststelle dürfen ab 2021 keine Bahnbillette mehr verkaufen Die SBB haben die Gemeinderäte von Eschlikon und Sirnach über die Schliessung der Drittverkaufsstellen informiert. Die Behörden werden sich kein zweites Mal gegen den Entscheid wehren. Roman Scherrer 20.10.2020, 04.30 Uhr

Die SBB wollten ihre Drittverkaufsstellen – wie hier im Avec beim Eschliker Bahnhof – bereits per Anfang 2018 schliessen. Ab 2021 ist definitiv Schluss. Bild: Roman Scherrer

Die Galgenfrist ist verstrichen. Ab Anfang 2021 können ÖV-Nutzer keine Bahnbillette mehr im Eschliker Avec kaufen. Die SBB schliessen die sogenannte Drittverkaufsstelle. In einem Schreiben an den Eschliker Gemeinderat begründet das Transportunternehmen den Entscheid mit dem rückläufigen Absatz beim Verkauf über Dritte, welcher – auf den gesamten Billettverkauf gerechnet – derzeit noch 0,3 Prozent betrage. Zudem habe der Verkauf über digitale Kanäle stark zugelegt.

«Wir bedauern diese Entwicklung grundsätzlich», sagt der Eschliker Gemeinderat Bernhard Braun, in seinem Ressort zuständig für den öffentlichen Verkehr. Ins gleiche Horn bläst der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann. Er bestätigt auf Anfrage, dass das gleiche Szenario auch für die Drittverkaufsstelle in seiner Gemeinde gilt: Ab nächstem Jahr gibt es keine SBB-Billette mehr am Sirnacher Postschalter. Sowohl Braun als auch Baumann fügen an:

«Es war aber absehbar.»

Denn eigentlich hätten der Eschliker Avec und die Sirnacher Poststelle bereits ab Anfang 2018 keine Bahnbillette und -abonnemente mehr verkauft – wenn es nach den SBB gegangen wäre. Im Herbst 2016 hat das Transportunternehmen nämlich bekannt gegeben, die Verträge mit den sogenannten Drittverkaufsstellen zu kündigen.

Verträge nach Protesten bis Ende 2020 verlängert

Proteste in der ganzen Schweiz gipfelten schliesslich in einem Moratorium bis 2020, welches National- und Ständerat mit knapper Mehrheit befürworteten. Die SBB lenkten ein und haben die Verträge mit Dritten bis Ende 2020 verlängert.

Mit weiteren betroffenen Thurgauer Gemeinden hatten sich der Sirnacher und der Eschliker Gemeinderat zuvor mittels Schreiben an SBB-CEO Andreas Meyer gewendet und sich gegen die Schliessungen gewehrt. Heute tönt es aus beiden Hinterthurgauer Gemeinden anders. So sagt Bernard Braun:

«Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir nicht mehr intervenieren werden.»

Eine Lösung, bei der etwa die Gemeinde die Kosten übernehmen würde, um die Drittverkaufsstelle zu erhalten, kommt weder für die Eschliker noch für die Sirnacher Behörde in Frage. «Der Gemeinderat hat nicht die Absicht, etwas um jeden Preis zu erhalten, das eher ein Auslaufmodell ist», sagt Kurt Baumann.

Er und Braun betonen dass die SBB ihre elektronischen Verkaufskanäle sowie die Bedienung der Billettautomaten in den vergangenen Jahren verbessert haben. «Wir sind dankbar, dass die SBB mit der Schliessung noch zugewartet hat. Diese zusätzliche Zeit hat es sicher gebraucht», ergänzt Baumann. Zudem sei der SBB-Schalter am Wiler Bahnhof ja nicht weit weg.