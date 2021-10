Neue Schulhäuser, weil Frauenfelder Schülerzahlen steigen

In Frauenfeld gibt es seit 2007 Tagesschulangebote (TAF). Diese werden von Stadt und Schulgemeinde partnerschaftlich finanziert. Der Start erfolgte mit einem Pilotprojekt im Oberwiesen. 2010 wurde das dortige TAF definitiv eingeführt. In Huben ging es 2012 los, im Langdorf 2016. Mit der Erweiterung im Schollenholz wird dort auf 2023 ein TAF eingeführt. Während in Huben und im Oberwiesen die TAF-Schülerzahlen nur leichten Schwankungen unterworfen sind, explodierten die Zahlen im Langdorf: von 42 Kindern bei Einführung auf aktuell deren 108. Das hat auch damit zu tun, dass aktuell 27 Kinder aus dem Spannerschulhaus das TAF Langdorf besuchen. Vor allem am Mittag wird es eng. Deshalb soll es ab Schuljahr 2022/23 einen Mittagstisch im Spanner geben. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten läuft bereits. (ma)