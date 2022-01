Bechtelisnacht «Müssen uns den Abend schöntrinken!» – Über Sorgenmonster, Böden, die nicht kleben, und die seltsame Stille in Frauenfelds Nacht der Nächte Die Festivitäten der Bechtelisnacht wurden grösstenteils abgesagt. Die Freinacht nicht bewilligt. Trotz gähnender Leere finden wir dennoch einige Kostümierte, die Hoffnung geben, dass das Brauchtum nicht aussterben kann. Aylin Erol Jetzt kommentieren 18.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leere Bars: Nur wenige Fastnächtler feierten in diesem Jahr die Frauenfelder Bechtelisnacht. Bild: Tobias Garcia

Jeden dritten Montag im Januar ist ganz Frauenfeld auf den Strassen und torkelt von Bar zu Bar. Es ist Bechtelisnacht! In diesem Jahr ist allerdings alles anders, aus Gründen, die wohl mittlerweile alle kennen und nicht mehr benannt werden möchten. Am Montag herrschte in Frauenfeld keine Festtags-, sondern Trauerstimmung.

Eine Nacht mit vielen Traditionen

Scheinbar hat jeder Freundeskreis seine eigenen Bar-Routen und Traditionen in der Bechtelisnacht. Manche beginnen am Stadtrand und trinken sich langsam von Bar zu Bar ins Zentrum vor, andere starten ihre Rundtour traditionell mit Frauenfelder Salzissen. Meine übliche Bechtelistour beginnt jeweils am Marktplatz. Die Idee ist immer dieselbe. Auf direktestem Weg soll's zum «Peggy's» oder «Dreiegg» gehen, bevor die Nacht – oder viel eher der Morgen – im «Schlosskeller» ausklingt.

Der Schlosskeller blieb in diesem Jahr geschlossen. Bild: Tobias Garcia

Mit diesem «direkten» Weg konnte ich in den letzten Jahren jeweils die ganze Nacht beschäftigt sein. Schliesslich bot sich die beste Show auf dem Postkreisel. Ein kompletter verrückter Zoo, jegliche nur erdenklichen Monster und auch die einen oder anderen leicht frierenden Sexy-Versionen von irgendwelchen Filmfiguren fanden sich hier ein. Beim Postkreisel lief einfach immer alles zusammen. Hier tanzt die Masse, singt und gröhlt, baut Schneemänner und bringt sich in Stimmung. Ein Spektakel für alle Sinne und gleichzeitig für viele auch ein ungeplantes Klassentreffen. Kennt man doch alle paar Meter jemanden von früher und hat tiefgründige Gespräche:

«He, lang numä gseh? Was machsch denn Du do?» – «Jo, Bechtelis, denk! Und Du?» – «Jo, denk au Bechtelis.» – «Was bisch?» – «En Giraff. Und Du?» – «De Bachelor.»

Nur, um das Ganze wenige Meter später erneut zu wiederholen. Das braucht eben seine Zeit.

Traurige Stille am Holdertor

Nur eben heute nicht. Dass in diesem Jahr alles anders ist, zeigt sich schon am Marktplatz. Zu hören sind weder lallende Gesänge, noch Guggenmusik gepaart mit Techno aus irgendeinem Ghettoblaster, den jemand mit Ach und Krach im Leiterwägeli hinter sich die leicht ansteigende Rheinstrasse hochzieht. Stattdessen höre ich absolut... nichts. Stille. Stille, die nur durch das Postauto, das am Holdertor vorbeifährt, gebrochen wird.

Alles anzeigen

Draussen vor dem «Falken» steht ein Angestellter. «Na, wie ist die Stimmung heute?», frage ich und habe ernsthaft das Gefühl, so ein wenig für gute Laune sorgen zu können. Tatsächlich, ein Lächeln huscht über sein Gesicht, allerdings ein spöttisches.

«Soll das ein Witz sein?»

Das Covid-Zertifikat wird gescannt, die ID gezeigt, ich lege die Maske an und trete ein. Drei Tische sind besetzt. Niemand ist verkleidet. Niemand scheint zu festen. An einem Tisch ist die Stimmung besonders im Keller. Drei Männer und eine Frau sitzen einander gegenüber, zwar etwas angetrunken, aber definitiv nicht angeheitert.

«Wir müssen uns den Abend schön trinken. Es ist doch traurig!»

Ja, es ist wirklich gerade etwas traurig. Da hilft auch kein Schümli-Pflümli. An meiner letzten Bechtelis habe ich mich hier gerade noch zwischen dicken, felligen Tierhintern zur Toilette gequetscht. Heute müsste ich weder quetschen, noch auf dem WC anstehen. Also ziehe ich weiter und zwar nicht mitten auf der Strasse, sondern brav auf dem Trottoir, denn nichts wurde für den Verkehr abgesperrt. Auf dem Weg blicke ich in die «Bürgerstube» beim Rathaus. Die Lichter sind um zehn Uhr bereits gelöscht.

Ein Sorgenmonster für die Frauenfelder

Das Sorgenmonster (l.) und seine beiden Freunde stimmten sich mit Glühwein aus der Thermoskanne auf die Bechtelisnacht ein. Bild: Tobias Garcia

Aber was ist das? Ich stehe kurz vor dem Postkreisel, als mir einsame Musik entgegenhallt. Ich folge ihr und entdecke drei Männer, zwei davon in selbstgemachten Kostümen. «Ich bin ein Sorgenmonster!», erklärt der eine stolz und beginnt den riesigen Reissverschluss, der quer über seinen Schritt verläuft, aufzuziehen. «Ich glaube, dein Reissverschluss ist etwas blöd platziert», meint sein Bärkollege. Doch das Sorgenmonster macht ungetrübt weiter, greift tief zwischen seine Beine und führt zu meiner Erleichterung nur eine rosarote Stoffzunge hervor. Es zeigt darauf und erklärt:

Im Schlund des Sorgenmonsters ist zum Glück nur eine grosse Zunge versteckt. Bild: Tobias Garcia

«Hier kann man seine Sorgen reintun, und das Monster frisst sie dann.»

Eine gute Idee. Welche Sorgen Frauenfeld wohl dort reinlegen würde? Die Angst, dass eine so alte Tradition mit einer Pandemie aussterben könnte? Der Anblick der drei Männer ist so tröstlich, dass sie es tatsächlich geschafft haben, dass diese Sorge verschwindet. Für solche Kostüme und Gespräche kommt man schliesslich an die Bechtelis.

Schlosskeller und Peggy's sind geschlossen

Beschwingt möchte ich einen Abstecher zum «Schlosskeller» machen und merke, dass ich noch nie in nüchternem Zustand dahin gefunden habe. Ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, wo sich der Eingang befindet. Ohne taumelnde, rauchende und anstehende Menschen ist das schwer zu erkennen. Der «Schlosskeller» ist zu. Nur in der Pianobar brennt noch Licht. Drei ältere Männer nähern sich deren Eingang «Habt ihr überhaupt offen?», hört man. Ja, natürlich sei offen, lautet die Antwort. Doch ihr Nachhaken war begründet. Mit den drei Männern hat sich die Gästeanzahl im Lokal soeben verdoppelt.

Alles anzeigen

Damit ist meine letzte Hoffnung das «Peggy's» und «Dreiegg». Hier war doch schon immer am meisten los! Begleitet vom Rauschen der Murg habe ich die Bars in zwei Minuten erreicht. Vor zwei Jahren habe ich für diese Strecke eine ganze Stunde gebraucht. Kurz vor mir kommt auch eine grössere Frauengruppe an. Der Hauptsaal ist leer. Die Discokugel dreht sich einsam im Kreis. «Ist überhaupt offen?», fragt zum zweiten Mal an diesem Abend jemand. Auch diesmal zu Recht. Im «Peggy's» gegenüber brennt kein Licht. «Geschlossen», heisst es auf dem Schild vor dem Eingang.

Bechtelis-Hotspot Dreiegg

Zögerlich öffnet die Gruppe die Tür zum «Dreiegg». Und dann die Erleichterung: Musik dröhnt. Sie gehen hinein, und ich folge ihnen. Das «Dreiegg» ist zum Hotspot der diesjährigen Bechtelisnacht mutiert. Das klingt nach viel, bei genauerem Hinsehen ist aber auch das im Vergleich zu den letzten Jahren masslos übertrieben. Der Hauptsaal ist geschlossen, dafür aber jeder Platz im Fumoir besetzt. Aus den Lautsprechern dröhnt eine Mischung aus 90er- und 2000er-Hits – passend zum Altersdurchschnitt von 35 Jahren.

Alles anzeigen

Auch wenn Nirvana alles geben, riecht es nicht nach «Teen Spirit», sondern nach einer Mischung aus Zigarren, Zigaretten und schwerem Parfüm - also schon fast heimelig, auch wenn noch niemand so betrunken ist, um sein Bier zu verschütten. Die Schuhe kleben nicht am Boden, und es hat auch hier keine Schlange vor dem WC. Abgesehen vom motivierten Barpersonal, einem Rentier und einer männlichen Polizistin sind die meisten ohne Verkleidung aufgetaucht. Aber Hauptsache: Sie sind aufgetaucht! Und das bedeutet, dass auch in diesem Jahr an der Frauenfelder Bechtelisnacht gefestet werden konnte. Nur eben etwas anders. Die Tradition wird deshalb nicht aussterben. Dafür hat das Sorgenmonster gesorgt.

Offiziell fand keine Bechtelisnacht statt Die Bürger-, Schamauchen- und Fastnachtsgesellschaften informierten schon im Dezember 2021, dass ein Grossteil der Festivitäten der diesjährigen Bechtelisnacht pandemiebedingt abgesagt oder nur in sehr kleinem Rahmen durchgeführt wird. Die Stadt Frauenfeld gab die Bewilligung für die Freinacht nicht statt. Bars durften dennoch unter Einhalt der 2G-Regeln und der Sitzpflicht bis Mitternacht geöffnet bleiben. Auf Nachfragen bei der Kantonspolizei Thurgau gestaltete sich Montagnacht ruhig. Es hätten keine besonderen Vorkommnisse verzeichnet werden können. (aye)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen