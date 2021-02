Bazenheid In der ARA droht ein Leitungsbruch – die Gemeinde hat für die dringliche Sanierung 600'000 Franken genehmigt Der Vorfaulraum und der Stapelraum der ARA Bazenheid weisen Schäden an den Rohrleitungen auf, die dringend saniert werden müssen. Bei einem Überlaufen besteht die Gefahr einer Gewässerverunreinigung. Die Sanierungsarbeit und die Kosten verteilen sich auf zwei Jahre. 05.02.2021, 06.00 Uhr

Beispiel eines Leitungsschadens. Bild: PD

(gk/lsf) Der Vorfaulraum und der Stapelraum auf der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Bazenheid sind fast 40 Jahre alt. Isolation und Verkleidung wurden bei einer Sanierung in den Jahren 1999 bis 2002 neu erstellt, die Rohrleitungen, Armaturen und Pumpen stammen hingegen weitgehend noch aus dem Jahr 1982. Die letzte Leerung des Vorfaulraums und des Stapelraums erfolgte im Jahr 2003 und liegt mittlerweile über 17 Jahre zurück.

In letzter Zeit haben Probleme durch Verunreinigungen und Verkalkungen an den Rohren stark zugenommen, wie es im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Kirchberg heisst. Im Jahr 2020 kam es zweimal dazu, dass ein Turm übergelaufen ist. Dies ist umso problematischer, da das Überlaufen erst festgestellt wird, wenn es schon zu spät ist. Ursache des Problems sind die alten Leitungen. Bei einer Leitung wurde festgestellt, dass diese zum Teil durchgerostet ist. Diese konnte zum Glück ersetzt werden.

Der Zustand zeigt aber, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht, denn bei einem Leitungsbruch besteht die Gefahr, dass 2000 Kubik Schlamm austreten, weil beim Bau der Türme bei deren Ausläufen keine Schieber eingebaut wurden. Zudem können die Türme nicht einfach ausser Betrieb gesetzt werden.

Vorfaulraum und Stapelraum der ARA Bazenheid. Bild: PD

Die Materialqualität der Leitungen entspricht dem Stand der 80er-Jahre. Damals wurden praktisch alle Leitungen aus verzinktem Stahl hergestellt. Heute wird beständiger Chromstahl eingesetzt. Im Mitteilungsblatt steht:

«Eine Sanierung bestehender Installationen ist nicht mehr sinnvoll.»

Die Installationen müssen ersetzt werden. Da es sich um betriebsnotwendige Anlagen handelt und ein Schadenfall eine erhebliche Gefahr für eine Gewässerverunreinigung darstellt, müssen die Arbeiten zwingend in Angriff genommen werden. «Es besteht keine Alternative und damit kein Handlungsspielraum.»

Kosten verteilen sich auf zwei Jahre

Für die Ausführung von Sanierungsarbeiten an den Anlagen muss der erste Turm vollständig geleert werden. Dabei muss die Anlieferung des Schlammes mit dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) koordiniert werden, da nicht beliebig Schlamm angeliefert werden kann. Die Anlieferung muss gemäss ZAB Anfang Jahr starten. Ein nächstes Zeitfenster ergibt sich erst wieder 2022. Deshalb wurde mit der Entleerung des ersten Turms bereits im Januar 2021 gestartet. Für die Entleerung eines Turms muss von einem Zeithorizont von rund drei Monaten ausgegangen werden. Für die Sanierung des zweiten Turms wird die Entleerung dann Anfang 2022 erfolgen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 600’000 Franken und fallen rund hälftig in den Jahren 2021 und 2022 an. Die Grosseinleiter aus der Industrie, die rund 40 Prozent der Kosten tragen, haben der Sanierung und dem Vorgehen bereits zugestimmt. Aufgrund der Dringlichkeit und der fehlenden Alternativen hat der Gemeinderat die Ausgabe genehmigt. Den grössten Anteil an den Gesamtkosten machen die Rohrleitungen und Armaturen aus. Dieser Auftrag wurde bereits im Einladungsverfahren ausgeschrieben und an die Berglas AG in Affeltrangen vergeben, sodass nach der Entleerung des ersten Turms die Arbeiten ausgeführt werden können.