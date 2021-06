Stadt Frauenfeld: Mehr Baubewilligungen, aber weniger eingenommen

Bauwut Mehr Baugesuche bewilligt, aber weniger Gebühren eingenommen: Was hinter diesem Paradoxon beim Frauenfelder Hochbauamt steckt Im April 2020 hat die Stadt die Baubewilligungsgebühren für Kleinstbauten wie Gartenhäuschen oder Einzelparkplätze gesenkt. Sie seien zuvor unverhältnismässig hoch gewesen verglichen mit Grossprojekten, sagt Stadtbaumeister Christof Helbling. Mathias Frei 15.06.2021, 04.10 Uhr

Der Aufgang zum städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung an der Schlossmühlestrasse. Bild: Andrea Stalder

Wie von der Tarantel gestochen: So bauen Herr und Frau Thurgauer seit Beginn der Coronapandemie. Das ist auch in der Kantonshauptstadt nicht anders. Wie der Frauenfelder Stadtbaumeister Christof Helbling erklärt, hat das von ihm geleitete Amt für Hochbau und Stadtplanung im vergangenen Jahr 236 Baubewilligungen erteilt - was einem Höchstwert gleichkommt.

«Und heuer haben wir 45 Prozent mehr zu bearbeiten als im Vorjahr.»

Christof Helbling, Frauenfelder Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Seine Mitarbeitenden seien dadurch stark belastet. In Frauenfeld halte sich die Bauwut etwa im Vergleich zur Nachbargemeinde Gachnang noch in Grenzen. Denn dort habe man gegenüber 2020 heuer 60 Prozent mehr Baubewilligungsverfahren durchzuführen. Über die Gründe für die starke Zunahme an Baugesuchen kann Helbling nur spekulieren. Sicher spiele eine Rolle, dass die Leute durch die Lockdowns und Homeoffice mehr Zeit daheim verbringen würden. Ein weiterer Grund liege auch beim vermehrten Umstieg bei der Heizung auf Wärmepumpen – die eben auch bewilligungspflichtig sind.

Das vergangene Jahr lag bei den Einnahmen sogar hinter 2019 zurück

Mehr erteilte Baubewilligungen bedeutet auch mehr Einnahmen bei den entsprechenden Gebühren. Würde man meinen. Dem ist aber nicht so. Budgetiert waren 650'000 Franken. Die Rechnung weist aber nur rund 559'000 Franken aus – also fast 14 Prozent unter Budget. Und sogar unter den Einnahmen für das Jahr 2019, die 605'000 Franken betrugen. Wie kommt's? Im Ordner zur Rechnung 2020 der Stadt ist ein erster Hinweis zu finden. Dort heisst es:

«Die Gebührenverordnung wurde für kleinere Bauvorhaben nach unten angepasst.»

Diese Tarifsenkung wurde vom Stadtrat per 1. April 2020 in Kraft gesetzt. Noch im Herbst 2014 war Frauenfeld bei einem Vergleich der Baubewilligungsgebühren durch den Preisüberwacher fast die günstigste von den 30 grössten Schweizer Städten. Die Kostendeckung bei diesen Gebühren lag gemäss der stadträtlichen Beantwortung der Einfachen Anfrage von alt Gemeinderat Herbert Vetter (SP) mit dem Titel «Kostendeckende Baubewilligungsgebühren» bei gerade einmal 21 Prozent. Helbling sagt:

«Daraufhin haben wir die Gebühren gesamthaft um einiges erhöht.»

Und nun wieder die Senkung für kleine Projekte. Denn man habe festgestellt, dass die Gebühren für Kleinstvorhaben in keinem Verhältnis stehen würden zu Grossprojekten, sagt Helbling. Diese Rückmeldung habe man auch von Bauherrschaften erhalten – und sei deshalb über die Bücher gegangen.

Gebühren für Gartenhäuschen halbiert

Die Schwelle, wofür es einer Baubewilligung bedarf, ist nicht sehr hoch. Schon ein Einzelparkplatz oder ein Gartenhaus braucht ein Gesuch. Das kostete vor der Anpassung schnell mal 1000 Franken, wobei sich die Gebühr aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Seit April 2020 zahlen Bauherrschaften nun nur noch halb so viel. Wie Helbling sagt, seien gewisse Arbeitsaufwände für sein Amt gleich gross, egal, ob es sich um ein Gartenhäuschen oder eine Überbauung mit 100 Wohnungen handelt. Wiederum gebe es aber auch Arbeitsschritte, deren Aufwand von der Projektgrösse bestimmt werde. Für Helbling ist der Grundsatz wichtig:

«Der Kostendeckungsgrad für Dienstleistungen der Stadt an Private soll möglichst hoch sein. Wir wollen dafür keine Steuergelder aufwenden.»

Der Stadtbaumeister kann sich vorstellen, dass die Gebührensenkung bei Kleinstbauten mittelfristig durch eine moderate Anpassung bei Grossprojekten querfinanziert wird. Heute zahlt eine Bauherrschaft für ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen um die 13'000 Franken an Bewilligungsgebühren. Bei Investitionssummen in diesem Bereich dürfte eine Erhöhung um 1000 Franken zu verschmerzen sein, sagt Helbling.