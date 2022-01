Rekord an Baugesuchen: Frauenfelder bauen wie verrückt

Bauwirtschaft Rekord um Rekord: Die Baugesuche gehen in Frauenfeld durch die Decke – 2021 wurden 233 Millionen Franken verbaut Erstmals hat die Stadt Frauenfeld die 300er-Marke bei der Anzahl Baugesuche geknackt: Die Bautätigkeit in Frauenfeld fand im vergangenen Jahr mehrheitlich im Wohnbaubereich statt. 138 neue Wohneinheiten waren bezugsbereit, die Leerwohnungsziffer lag bei eher tiefen 1,5 Prozent. Mit der Zahl der Baugesuche nahmen auch die Rechtsmittelverfahren zu. Mathias Frei Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.05 Uhr

Bauvisiere ragen gen Himmel. Bild: Benjamin Manser

Herr und Frau Frauenfelder bauen, als wären sie von der Tarantel gestochen. Die Zahl der Baugesuche ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Seit nunmehr zwölf Jahren ist Christof Helbling Stadtbaumeister. Er sagt:

Christof Helbling, Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

«Als ich angefangen habe, dachte ich mir: Das geht nicht lange so weiter. Doch es ging so weiter.»

So hat die Zahl der Baugesuche im vergangenen Jahr erstmals die 300er-Marke übertroffen. Die 303 Projekte haben ein Bauvolumen von 233 Millionen Franken generiert. Das sind 22 Prozent mehr Baugesuche als 2020, als 236 Baugesuche ausgeschrieben waren. Im Jahr zuvor waren es deren 228. Die im vergangenen Jahr bearbeiteten Gesuche lagen mehrheitlich im Wohnbaubereich. Wie Helbling sagt, ist eine Zunahme von 138 Wohneinheiten festzustellen. Aktuell sind weitere 158 Wohnungen im Bau befindlich. So wird Frauenfeld dieses Jahr geschätzt um rund 250 Personen wachsen.

Frauenfeld habe auch in Zukunft noch Potenzial für weitere Wohnbauten, stellt Helbling fest. Und die Wohnungen würden nicht leer stehen. Im vergangenen Jahr betrug die Leerwohnungsziffer in der Kantonshauptstadt 1,57 Prozent (2020: 1,6 Prozent; 2019: 1,5 Prozent). Wenn zwischen 1,5 und 2 Prozent der Wohnungen auf dem Markt verfügbar sind, spricht man von einem funktionierenden Wohnungsmarkt. Helbling sagt: «Das heisst, dass so viele Wohneinheiten gebaut werden, wie absorbiert werden.»

Grossprojekt: An der Schlossmühlestrasse 18, 19 und 21 entstehen aktuell Mehrfamilienhäuser mit 54 Wohnungen. Bild: Reto Martin

Arbeitsbelastung für Amt für Hochbau und Stadtplanung steigt

Trotz der stetigen Zunahme der Arbeitsbelastung hat sich im Amt für Hochbau und Stadtplanung die personelle Dotierung des Bereichs Bauberatung/Bewilligungen (aktuell 500 Stellenprozent) unter der Leitung von Michael Schroeder, der auch stellvertretender Amtsleiter ist, schon länger nicht mehr verändert. Gleichwohl sei die Bearbeitungsdauer der Baugesuche stabil geblieben, sagt Helbling.

Ein weiteres Grossprojekt: das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld. Bild: PD

«Ein Drittel der Gesuche war innert sechs Wochen bearbeitet. Jedes zweite Gesuch war innert zwei Monaten durch. Und nach drei Monaten waren drei Viertel der Gesuche bearbeitet.»

Ein Aspekt, der die Bearbeitung in die Länge zieht und zu Mehraufwand führt, ist der Einsatz von Rechtsmitteln. Mit 26 Verfahren hatte die Stadt 2021 zu tun. Pro Verfahren galt es, teils Dutzende von Einsprachen zu behandeln. Der Umgang sei rauer geworden, sagt der Stadtbaumeister. «Die Leute scheuen den Konflikt weniger als früher.»

Digitalisierung entlastet Mitarbeitende Das Amt für Hochbau und Stadtplanung hat laut Stadtbaumeister Christof Helbling in jüngerer Vergangenheit stark in die Digitalisierung investiert. Das führe zu einer Effizienzsteigerung bei der Bearbeitung von Baugesuchen. Auch das amtsinterne Archiv sei im vergangenen Jahr auf Vordermann gebracht und digitalisiert strukturiert worden. Helbling sagt, es würde seinem Amt sehr helfen, wenn auch der Kanton die Digitalisierung der Baugesuche in Koordination mit den Gemeinden forcieren würde. Das heisst, dass Unterlagen bereits zentral digital eingereicht werden können. Aktuell scannt die Stadt alle Unterlagen ein, damit sie digital verfügbar sind. (ma)

Rechtsmittelverfahren haben sich innert zehn Jahren verdoppelt

Helblings Wahrnehmung schlägt sich auch in der Statistik nieder. Innert eines Jahrzehnts hat sich die Zahl der Rechtsmittelverfahren verdoppelt. Zum einen sei die Zahl der Baugesuche gestiegen, zum anderen könnten heute mehr Gesetzesartikel angerufen werden als früher. Laut Michael Schroeder sind es aber auch immer wieder Nachbarschaftsstreitigkeiten im flur- oder emissionsrechtlichen Bereich, etwa eine gefühlt zu laute Wärmepumpe. Er sagt:

Michael Schroeder, stellvertretender Amtsleiter Hochbau und Stadtplanung, Abteilungsleiter Hochbau. Bild: Mathias Frei

«Man hört das am besten, was einen stört.»

Die Baubewilligungsgebühren sind im vergangenen Jahr in der Summe gestiegen, obwohl sie für Kleinprojekte gesenkt wurden. Insgesamt wurden 839'000 Franken eingenommen. 2020 flossen über die Gebühren 559'000 Franken in die Stadtkasse.

Entscheidend für die Zukunft ist das Zinsniveau

Grossprojekt: Visualisierung des Hallenbadneubaus. Bild: PD

Zu den grössten Bauprojekten 2021 gehört zum Beispiel die Überbauung an der Schlossmühlestrasse 18, 19 und 21 mit 54 Wohnungen, grad daneben der Hallenbadneubau oder auch das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld gegenüber der Zuckerfabrik. Zudem gab es mehrere Mehrfamilienhausprojekte im mittleren Bereich.

Die zukünftige Entwicklung in der Wohnbauwirtschaft sei nicht zuletzt vom Zinsniveau abhängig, sagt Helbling. Steige dieses, nehme die Bautätigkeit wieder ab. Wie Schroeder sagt, sei seit Pandemiebeginn viel ins Eigenheim investiert worden, sei es bei der Umgebungs- und Gartengestaltung oder auch mit einem neuen Swimmingpool. Man wolle es sich daheim schön machen, wenn man nicht mehr so einfach in die Ferien gehen könne, ist seine Interpretation.

