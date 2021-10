Steckborn und Berlingen haben ihre Zusammenarbeit beendet

Bauverwaltung «Wir haben das neue Angebot nicht akzeptieren können»: Steckborn und Berlingen haben ihren Vertrag in Sachen Bauverwaltung beendet Vor sechs Jahren haben die Stadt Steckborn und die Gemeinde Berlingen einen Vertrag bezüglich Bauverwaltung abgeschlossen. Folglich hat sich Steckborn um die Baugesuche Berlingens gekümmert. Nun wird die Zusammenarbeit jedoch per Ende Jahr beendet. Eine Überprüfung des Vertrags hat gezeigt, dass die Vereinbarung für Steckborn nicht kostendeckend ist. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 12.10.2021, 18.20 Uhr

Während sechs Jahren hat die Stadt Steckborn (links) für die Gemeinde Berlingen (rechts) Baugesuche bearbeitet. Bild: Andrea Stalder / Archiv

Die Stadt Steckborn und die Gemeinde Berlingen haben ihre Zusammenarbeit in Sachen Bauverwaltung beendet. 2015 haben die beiden Parteien einen Managementvertrag abgeschlossen. Seither hat die Stadt Steckborn auf Mandatsbasis die Baugesuche der Gemeinde Berlingen bearbeitet.

Kathrin Mancuso, Steckborns Stadtpräsidentin ad interim. Bild: Reto Martin

Diese Zusammenarbeit wird nach einer Überprüfung des Vertrags per 31. Dezember eingestellt. «Der Vertrag wurde überprüft, weil wir festgestellt haben, dass die Vereinbarung mit Berlingen für die Stadt Steckborn nicht kostendeckend ist», sagt Kathrin Mancuso, Steckborner Stadtpräsidentin ad interim. Um wie viel der vor sechs Jahren vereinbarte Ansatz nicht kostendeckend ist, verrät sie nicht. Die Vertragsgemeinden haben sich nach der Überprüfung des Vertrags jedoch nicht auf einen neuen Ansatz einigen können. Gemäss Mancuso sorge dies aber nicht für eine schlechte Stimmung zwischen Steckborn und Berlingen.

Regionales Zentrum für Baugesuche

Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingens. Bild: Donato Caspari

Über einen Teil der Vertragslaufzeit hat Sachbearbeiterin Leila Möhr die Baugesuche für die Gemeinde Berlingen verwaltet. Nach dem Entschluss, den Managementvertrag zu beenden, hat sie per 31. Dezember in Steckborn gekündigt. Möhr wird ab diesem Zeitpunkt neu in der Gemeindeverwaltung Berlingens tätig sein. «Das ist für uns ein Glücksfall», sagt Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingens. Er weiss, dass die 40-jährige Möhr in Berlingen aufgewachsen ist und sich daher im Dorf gut auskennt.

Oswald erinnert sich auch noch an die Anfänge der Zusammenarbeit zwischen Steckborn und Berlingen in Sachen Bauverwaltung. «Wir wollten damals ein Zentrum schaffen, wo Baugesuche regional bearbeitet und verwaltet werden», erklärt er. In die Gespräche involviert sei auch Egon Eggmann gewesen, der sich seit 1989 um die baulichen Geschicke der Stadt Steckborn kümmert. Inzwischen ist Eggmann in Pension.

Anfangs sei nur ein Teil der Baugesuche Berlingens ausgelagert worden. Doch Oswald habe, als er Gemeindepräsident wurde, schnell bemerkt, dass dies aufwendig ist. Also wurden alle Baugesuche ausgelagert. «Das war wunderbar, für uns eine Entspannung.» Wie er weiss, wurden rund 40 Baugesuche pro Jahr bearbeitet. Dabei verrechnete Steckborn der Gemeinde Berlingen jeweils die geleisteten Arbeitsstunden. «Über die Jahre hat der Aufwand für die Bearbeitung der Baugesuche sicher zugenommen», sagt Oswald. Beispielsweise wurde immer wieder rechtliche Unterstützung zugezogen. «Diese Aufwendungen sind aber immer von Berlingen übernommen worden.»

Die Vision eines Zentrums, in dem Baugesuche der umliegenden Gemeinden bearbeitet werden, hat sich nicht erfüllt. Auch wenn Oswald überzeugt wäre, dass dies bei den Gemeinden ein sehr gefragtes Angebot wäre. Nun endet auch die Zusammenarbeit zwischen Steckborn und Berlingen. Oswald sagt: «Ein neues Angebot Steckborns, also ein höherer Ansatz, war da. Wir haben das aber nicht akzeptieren können, da für uns die finanzielle Situation dann schwierig und die Bearbeitung von Baugesuchen sehr teuer geworden wäre.» Einen Grund für schlechte Stimmung oder Streit sieht er darin nicht. Im Gegenteil, Oswald versteht die Beweggründe Steckborns. Wer eine Dienstleistung anbiete, müsse ja auch kostendeckend arbeiten.