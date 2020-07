Der Aderlass in der Steckborner Verwaltung geht weiter: Nun verabschiedet sich der Bauverwalter in Frühpension

Kommentar

Machtkampf in Steckborn: Der Stadtrat ist gegenüber den Mitarbeitenden und den Stimmberechtigten in der Bringschuld

Es brodelt gewaltig im Unterseestädtchen: Der neue Stadtpräsident Roman Pulfer fühlt sich hintergangen und unter Druck gesetzt, weil sein Antrag auf Entlassung des Stadtschreibers in der Stadtverwaltung die Runde gemacht hat. Jetzt tut ein reinigendes Gewitter not, schreibt TZ-Redaktor Samuel Koch in seinem Kommentar.