Baustopp Die Besitzer des Schlosses Eugensberg wollen zwei Innenwände entfernen: Jetzt legt der Heimatschutz Rekurs ein – trotz Okay der Thurgauer Denkmalpflege Für mehrere Millionen Franken wollen die neuen Besitzer die vernachlässigte historische Substanz von Schloss Eugensberg denkmalgerecht sanieren. Geplant ist auch die Entfernung von zwei Innenwänden. Doch jetzt steht ein Baustopp von mindestens einem Jahr ins Haus. Der Heimatschutz hat beim Kanton Rekurs eingelegt. Christian Kamm 18.02.2021, 18.05 Uhr

Da herrschte noch Optimismus angesichts der eben eingetroffenen Baubewilligung: Schlossherrin Alexandra Schmid und Architekt Peter Dransfeld bei einem Medienanlass am 19. Januar 2021. Bild: Andrea Stalder

Der verantwortliche Architekt Peter Dransfeld ist konsterniert. Seit 25 Jahren ist der Ermatinger Kantonsrat der Grünen zahlendes Mitglied im Thurgauer Heimatschutz – und jetzt kann er über den Verband nur den Kopf schütteln. Das Ehepaar Schmid habe sich als neue Schlossherren an sämtliche Auflagen gehalten. Zu 97 Prozent bleibe das Schloss in seiner bisherigen Form erhalten. «An der Fassade ändern wir gar nichts. Und innen bleibt jedes Täfer erhalten – die Bauherrschaft ist bereit, das Schloss wie ein Museum zu bewohnen», so Dransfeld.

Doch im ersten Obergeschoss findet er sich, der Stein des Anstosses – mehr Helligkeit soll ins Schloss. Zu diesem Zweck müssen zwei Wände geopfert werden, weitgehend leichte Ausbauten aus dem 20. Jahrhundert. Das Vorgehen des Heimatschutzes kann Dransfeld auch mit Blick auf das Recht auf Eigentum nicht verstehen:

«Wer bereit ist, 97 Prozent zu erhalten, sollte doch auch das Recht haben, etwas zu verändern.»

Mit mindestens einem Jahr ist zu rechnen

Peter Dransfeld, Architekt. Donato Caspari

Bereits bei der Gemeinde Salenstein hatten die Thurgauer Heimatschützer eine Einsprache gegen das Baugesuch deponiert. Ohne Erfolg. Grünes Licht gab es damals nicht nur von der Gemeinde, sondern auch vom kantonalen Amt für Denkmalpflege. Nun aber liegt ein Rekurs auf dem Tisch des Kantons – erfahrungsgemäss, so Dransfeld, verzögert dies ein Projekt um mindestens ein Jahr.

In dieser Zeit dürfen nicht nur die Wände nicht angetastet werden, sondern es herrscht ein kompletter Baustopp. Man habe kurz vor der Vergabe von Bauaufträgen gestanden, sagt der Architekt. Und was sagen die Schlossherren? Die haben das über die vergangenen 20 Jahre vernachlässigte Schloss immerhin für mehr als 36 Millionen Franken gekauft. Dransfeld: «Sie sind enttäuscht. Sie haben so früh wie möglich alle Stellen einbezogen und dem Heimatschutz sogar einen Augenschein angeboten. Nun hoffen sie auf eine faire und fachlich fundierte Beurteilung.»

Rückenwind für die falsche Seite?

Auch als Politiker kann Dransfeld der Entwicklung im Fall Eugensberg wenig Positives abgewinnen. Bekanntlich ist im Thurgauer Grossen Rat eine Motion überwiesen worden, die eine Beschränkung des Denkmalschutzes auf die Fassade von Gebäuden verlangt. Innenräume sollen tabu sein. Kantonsrat Dransfeld, der auch Fraktionschef der Grünen ist, findet deshalb:

«Der Heimatschutz tut sich hier einen Bärendienst.»

Die Kräfte, die das forderten, bekämen jetzt Rückenwind, «wenn sie feststellen, wie schikanös der Heimatschutz hier vorgeht».

«Extrem behutsam vorgehen»

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz. PD

Gianni Christen, Geschäftsführer des Heimatschutzes, bestätigt auf Anfrage den Rekurs. Schloss Eugensberg sei als denkmalpflegerisch besonders wertvoll eingestuft und «solche Objekte gibt es nicht sehr viele». Auch im Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung sei das Schloss aufgeführt. Entsprechend «sollte man extrem behutsam umgehen bei Umbauten und die historische Substanz bewahren».

Die besagten Wände stammten aus dem Umbau der Ära Saurer und seien heute ebenfalls historisch. Christen sagt:

«Es darf doch nicht jeder Eigentümer des Schlosses nach Gutdünken Wände herausreissen, sonst ist nach 100 Jahren nichts mehr da.»

Der Heimatschutz würde es begrüssen, wenn mit der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission eine höhere Instanz die Situation begutachtete. «Leider lehnen das die Gemeinde und die kantonale Denkmalpflege ab.» Zudem werden in den Augen des Heimatschutzes Leute mit viel Geld im Kanton anders behandelt. Bei einem Schloss seien dann plötzlich Dinge möglich, bei denen sich die Denkmalpflege sonst beharrlich dagegen stelle.