Baureglement «Eingriff in unsere Gemeindeautonomie»: Pfyn bietet dem Kanton die Stirn und obsiegt vor Verwaltungsgericht Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde der Gemeinde Pfyn gegen die Einmischung des Baudepartements gutgeheissen. Claudia Koch 10.12.2020, 04.20 Uhr

Die Gemeindeverwaltung Pfyn an der Hauptstrasse 35. Bild: Donato Caspari

Wie viele Thurgauer Gemeinden befasste sich die politische Gemeinde Pfyn mit der Gesamtrevision der kommunalen Ortsplanung. Am 28. Mai 2019 hiess die Gemeindeversammlung die Revision gut, die dem Departement für Bau und Umwelt (DBU) zur Genehmigung eingereicht wurde.

Zwar genehmigte das DBU am 19. Dezember 2019 den kommunalen Richtplan, den Zonenplan sowie das Baureglement, mit Ausnahme von Artikel 27 Absatz 1. In besagtem Artikel geht es um Dachaufbauten wie etwa Dachfensterflächen in der Dorfzone, die im revidierten Baureglement ohne Flächenbegrenzung zugelassen sein sollten.

Im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz

Dies war dem DBU und vor allem dem Amt für Denkmalpflege jedoch ein Dorn im Auge, da das Dorf Pfyn im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS von regionaler Bedeutung eingetragen ist. Das DBU wies die Gemeinde an, das Baureglement für die Dorfzone so zu ergänzen, dass die Dachflächenfenster höchstens 0,5 Quadratmeter aufweisen dürfen. Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller sagt:

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: Andrea Stalder

«Wir waren sehr überrascht über diese partielle Nichtgenehmigung. Insbesondere deshalb, weil in den diversen Vorprüfungen nie die Rede davon war, dass beispielsweise die Hauptstrasse separat behandelt werden müsste.»

Die Vorgabe des DBU hätte ebenso für die Dorfzone in Dettighofen gegolten, was nicht sachgerecht gewesen wäre. «Dieser Entscheid hätte in unsere Gemeindeautonomie eingegriffen», so Müller.

Deshalb legte der Gemeinderat mit fachlicher Unterstützung am 14. Januar 2020 Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Die Begründung: Die Ortsplanung inklusive Baureglement ist Sache der Gemeinde. Zudem muss zwischen der weitläufigen Dorfzone und der Kernzone Städtli unterschieden werden. Einzig der Hauptstrasse entlang hat es wertvoll eingestufte Bauobjekte, die durch einen Schutzplan erhöhten, ausreichenden Schutz geniessen.

Begehung durch Verwaltungsgericht

Der Schlagabtausch ging weiter. In der Stellungnahme des Amtes für Raumentwicklung (ARE) wurde die offene Formulierung im Artikel bezüglich Dachflächenfenstergrösse moniert. Pfyn entgegnete, dass das Amt für Denkmalpflege die Flächenbeschränkung nur auf das Gebiet entlang der Hauptstrasse beschränke. Das DBU hingegen fordere die Beschränkung auf die gesamte Dorfzone. Müller sagt:

«Eine Begehung im vergangenen Juni durch das Verwaltungsgericht war wohl mit ausschlaggebend, dass unsere Beschwerde am 24. November 2020 gutgeheissen wurde.»

Argumente, dass gesonderte Gestaltungsvorschriften in der Dorfzone bereits gelten oder dass nicht schützenswerte Häuser an der Hauptstrasse Solaranlagen ohne Bewilligung erstellen dürften, halfen ebenfalls zum positiven Entscheid.

Ob dieser an das Bundesgericht weitergezogen wird, ist noch offen. Müller sagt abschliessend: «Das DBU wie auch das Amt für Denkmalpflege dürfen darauf vertrauen, dass die Gemeinden mit dem erforderlichen Augenmass handeln.»