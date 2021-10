Emotional diskutiert: Sanierung des Pfyner Badiweiher

Bauprojekt Für Kanupolo braucht es keinen Luxus: Rege Diskussionen am Infoabend zur Sanierung des Pfyner Badiweihers Pfyn und sein Frankrichli: Eine Liebesbeziehung, die Jahrzehnte hielt, sich jedoch zunehmend eintrübte, liess doch die Wasserqualität in der zum Badiweiher umgenutzten Kiesgrube zusehends nach. Nun informierte die Politische Gemeinde die Bevölkerung über mögliche Sanierungsvarianten. Christof Lampart 28.10.2021, 04.10 Uhr

Das Frankrichli weckt in Pfyn Emotionen. Das war am Dienstagabend daran zu erkennen, dass sich 70 Personen in der Mehrzweckhalle einfanden, um über die Zukunft der Badi zu diskutieren. Basis dafür waren die Sanierungsvarianten «Minimal» (Kosten: 300'000 Franken, reine Sanierung des Vorhandenen), «Aufwertung» (400'000 Franken, Sanierung der Vorhandenen plus ökologische Aufwertung) und «Ausbau» (1,6 Millionen Franken, Schaffung von vier Kanupolofeldern), die von der Frauenfelder Fröhlich Wasserbau AG im Auftrag der Politischen Gemeinde Pfyn ausgearbeitet wurden.

Inputs für die weitere Planung abholen

Wie Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller einleitend betonte, ging es an diesem Abend darum, «die Bedürfnisse abzuholen, damit wir richtig weiter planen können». Nachdem der Verfasser der Machbarkeitsstudie, Kaspar Fröhlich, die Varianten vorgestellt hatte, wurde zuerst im Plenum, dann in Gruppen, eine halbe Stunde lang die Frage nach dem «Wie weiter?» diskutiert, die Wünsche wurden aufgeschrieben und gesammelt. Mit diesen wird sich eine noch zu gründende Projektgruppe, bei der alle Interessengruppen, aber auch Private teilnehmen können, eingehend befassen, so Müller.

Kanupolospieler wehrten sich

In der Gruppe möchten auch die Thurgauer Wildwasserfahrer (TWF) mitmachen. Denn diese waren von der Veröffentlichung der drei Varianten im Vorfeld des Infoabends, bei welcher der Wunsch der Kanupolofreunde nach vier Spielfeldern als fragliche Luxusvariante bezeichnet wurde, nicht begeistert. TWF-Präsident Andreas Bartelt verdeutlichte, dass die Art, wie das Projekt auf den Plänen zu sehen sei, nicht den Vorstellungen des Vereins entspreche. Man könne auf diverse Stege verzichten, was die Wasserfläche vergrössere und die Kosten senke. Auch das Liegedeck brauche es nicht. Viele Baumassnahmen seien fraglich, hingegen sei die Absicht des TWF klar. Bartelt sagte:

«Wir wollen keine Luxusvariante und sind auch bereit, uns selbst finanziell und durch Freiwilligenarbeit zu beteiligen.»

Genau vier Felder seien jedoch nötig, um internationale Turniere wie Champions League, Europa- oder Weltmeisterschaften abhalten zu können.

Verschiedene Nutzergruppen: Schulen, Fischer und Naturfreunde

Auch andere Gruppen zeigen Interesse an der Badi: Die Schulen wollen genug Platz für den Unterricht und ein Lernschwimmbecken. Letzteres könnte zu Konflikten mit Kanupolo führen, da dies eine Tiefe von 1,20 Meter unter Kiel in der ganzen Badi benötigt, das Lernschwimmerbecken jedoch bis maximal 80 Zentimeter tief sein sollte. Doch an den Posten wurde deutlich, dass hier nicht gegeneinander gerungen, sondern miteinander nach Lösungen gesucht wurde. Die Fischer warben dafür, «nicht vergessen zu gehen». Die einen Anwesenden forderten nicht nur eine Badisanierung, sondern auch den Einbezug der übrigen Infrastruktur, während andere ökologischen Ausgleichsflächen eine grosse Bedeutung zumassen.