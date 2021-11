Primar Uesslingen-Buch plant Schulraumerweiterung und Sanierung

Bauprojekt Endlich eine Normturnhalle: Aufgrund steigender Schülerzahlen plant die Primar Uesslingen-Buch eine Erweiterung und Sanierung Zuwachs von 25 Prozent: In vier Jahren gehen in Uesslingen fast hundert Kinder zur Schule. Das bedingt mehr Schulraum. Zudem ist die Turnhalle von 1973 sanierungsbedürftig. Am Dienstagabend stellte deshalb die Schulbehörde rund 50 Schulbürgerinnen und Schulbürgern Möglichkeiten von baulichen Massnahmen vor. An der Budgetversammlung Ende Monat geht es um einen Planungskredit. Mathias Frei 03.11.2021, 16.45 Uhr

Exent-Geschäftsführer Samuel Stillhard erklärt den Interessierten die Pläne. Bild: Mathias Frei

Die Schule in Uesslingen-Buch bewegt. Die Primarbehörde war am Dienstagabend selber ein wenig erstaunt ob des grossen Aufmarsches. Rund 50 Schulbürgerinnen und Schulbürger liessen sich «in medias res», nämlich in der Turnhalle, über mögliche bauliche Veränderungen der Schulanlage informieren. Natürlich gehe es um eine Schulraumerweiterung und die Turnhalle, hielt Schulpräsidentin Veronika Diethelm fest.

Veronika Diethelm, Schulpräsidentin. Bild: Mathias Frei

«Im Zentrum stehen für uns aber die Schülerinnen und Schüler.»

Wie Kurt Müller, Liegenschaftenverantwortlicher der Schulgemeinde, erläuterte, ist das Schulhaus an sich saniert. Jetzt fehle nur noch die Turnhalle von 1973. Damals habe das Geld leider nicht für eine Turnhalle mit Normmassen gereicht. Die Behörde macht eine Umfrage unter den Hallennutzern. Darauf folgte eine Bestandesaufnahme durch die Hüttwiler Exent AG, die in einer Machbarkeitsstudie mündete.

Durch heutige Beschulung steigt der Raumbedarf

Manuela Bärtsch, Schulleiterin. Bild: Mathias Frei

Der Sanierungsbedarf der Halle ist das eine, die steigenden Schülerzahlen sind das andere. Schulleiterin Manuela Bärtsch erläuterte die Zahlen, die von aktuell 74 Kindern auf deren 97 im Schuljahr 2025/26 steigen, mögliche Neuzuzüger noch nicht eingerechnet.

«Auf die Schülerzahlen müssen wir reagieren.»

Weiter seien in jüngerer Vergangenheit neue Ausrichtungen und Fächer durch den Lehrplan dazu gekommen. Das bedeutet einen grösseren Raumbedarf.

Investitionsvolumen-Szenarien, aber noch keine Preisschilder

Kurt Müller, Schulbehördenmitglied Liegenschaften. Bild: Mathias Frei

Die von Exent-Geschäftsführer Samuel Stillhard vorgestellte Machbarkeitsstudie sieht vier Varianten. Variante A entspricht der Sanierung der heutigen Halle und einer kleinen Schulraumerweiterung. B und D sehen den Neubau einer Normturnhalle vor sowie mehr (D) oder weniger (B) neuer Schulraum. C (kleine Doppelturnhalle) ist die Luxusvariante. Preisschilder hängen noch keine, und es gibt auch noch keine Visualisierungen, wie Stillhard festhielt. Laut Schulpflegerin Irene Krapf bestehen aber zwei Szenarien: zum einen ein Investitionsvolumen von 3,5 Millionen Franken bis 2027, zum anderen eines über 6,2 Millionen. Bei Zweiterem wäre eine Steuerfusserhöhung von 6 Prozentpunkten nötig. Heute liegt der Steuerfuss bei 63 Prozent. Unabhängig vom Investitionsvolumen ist in beiden Fällen eine Steuerfusserhöhung um 11 Prozent auf 2023 vorgesehen, um die durch die Beitragsgesetzreform motivierte Senkung um ebenso viele Prozente bei der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen auszugleichen.

«Die Schulbehörde tendiert zur Variante D.»

Das sagte Schulpräsidentin Diethelm den Anwesenden. So hätte man endlich eine Normturnhalle, und die Räumlichkeiten seien multifunktional nutzbar. Es gäbe nur auf einer Seite eine Baustelle, was den Schulbetrieb nur minimal einschränken würde. Zudem sind Räume für einen Mittagstisch und die Musikgesellschaft vorgesehen. Die Variante C dagegen sei zu teuer.

Schulpflegerin Irene Krapf macht Erklärungen. Bild: Mathias Frei

Bezug der neuen Räumlichkeiten im Sommer 2025 geplant

Fix ist der Zeitplan. An der diesjährigen Budgetversammlung Ende November kommt ein Planungskredit über 100'000 Franken zur Abstimmung. Im Spätherbst 2022 will die Behörde den entsprechenden Projektierungskredit den Stimmberechtigten vorlegen. Wiederum ein Jahr später steht der Baukredit auf dem Programm. Und im Sommer 2025 sollen die neuen Räumlichkeiten bezogen werden. Der Schulbehörde kam nach einem Postenlauf zu verschiedenen Themen des Bauprojekts viel Wohlwollen entgegen.