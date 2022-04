Stieger Gartenbau AG baut neuen Firmensitz in Weiningen

Bauprojekt Einige Hürden überwunden: Gartenbau Stieger AG kann endlich starten mit dem Neubau des Firmensitzes in Weiningen Seit 2013 gehört die Schuelwies in Weiningen der einheimischen Gartenbaufirma Stieger. Zuerst Einsprachen und danach persönliche Schicksalsschläge verzögerten das Neubauprojekt aber längere Zeit. Nun konnte kürzlich der Spatenstich für das 4,3-Millionen-Projekt erfolgen. Christine Luley 29.04.2022, 11.50 Uhr

Beim Spatenstich: Julian Nufer (Stauffacher Aemisegger Architekten), Edi Schmid (BHAteam), Peter Stauffacher (Stauffacher Aemisegger Architekten), Markus Stieger (Stieger-Geschäftsführer), Vanessa Bebi-Stieger (Stieger-GL-Mitglied), Peter Simon (Stieger-VR), Denise Thalmann (Stieger-GL-Mitglied) und Roland Thalmann (Stieger-GL-Mitglied). Bild: Christine Luley

Der 26. April geht in die Firmengeschichte der Gartenbau Markus Stieger AG ein. Der Grundstein für den neuen Firmensitz in Weiningen wurde gelegt. Unmittelbar vor dem Spatenstich auf der Schuelwies öffnete der Himmel die Schleusen. Kurzerhand verlegte Markus Stieger die symbolische Amtshandlung in den Schaugarten des Geländes und begrüsste die Gäste im Namen der Primar Immobilien AG als Bauherrin. Die Gartenbaufirma wird zukünftig Mieterin des neuen Betriebsgebäudes sein. Mehrheitlich einheimische Unternehmen aus der Region bauen die drei neuen Gebäudeteile mit Büroräumen und Mitarbeiterunterkünften, Werkhalle und Gewächshaus.

In einem kurzen Rückblick berichtete Markus Stieger, dass er vor 41 Jahren als Ein-Mann-Betrieb in Warth begann, das Unternehmen dann kontinuierlich gewachsen ist und die Platzverhältnisse für die mittlerweile 42 Mitarbeiter beengter wurden. Vor zehn Jahren folgte ein Meilenstein, als das alte Schulhaus Weiningen öffentlich zum Kauf ausgeschrieben wurde und die Schulgemeindeversammlung 2013 beschloss die Liegenschaft an die Gartenbaufirma zu übertragen. Darauf folgte die rechtskräftige Umzonung des Grundstückes, und die Gemeinde bewilligte 2015 den geforderten Gestaltungsplan für das Bauvorhaben.

Seit Ende 2016 grünes Licht

Einsprachen an die verschiedenen Instanzen verzögerten das Bauvorhaben, bis das Verwaltungsgericht Ende 2016 grünes Licht erteilte. Das Projekt erhielt eine neue Verzögerung durch die Planung der Nachfolgeregelung für das Unternehmen, wegen der Krankheit und dem Tod von Priska Stieger im Dezember 2020. «Doch jetzt wollen wir mit dem 4,3 Millionen Franken Bauvorhaben loslegen», bekräftigte Stieger, «trotz Teuerung und Lieferschwierigkeiten».