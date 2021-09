Steckborn: Überbauung beim Seerestaurant Frohsinn geplant

Bauprojekt «Der ‹Frohsinn›-Geist soll weiterleben»: Am Rande der Steckborner Altstadt ist eine Überbauung mit Restaurant und Wohnungen geplant Die Frohsinn am See AG hat kürzlich die Parzelle an der Seestrasse 62 erworben. Dahinter stecken zwei Unternehmer, der eine aus Winterthur, der andere aus Berlingen. Ihnen liegt am Herzen, dass es nach dem Ende des Traditionslokals per Mitte Oktober gleichenorts auch in Zukunft eine Gastronomie gibt. Mathias Frei Jetzt kommentieren 17.09.2021, 18.30 Uhr

Blick aus der Luft auf die Parzelle an der Seestrasse 62 mit dem historischen RIegelhaus direkt an der Strasse. Bild: Andrea Stalder

Am 10. Oktober endet ein Kapitel. Die Geschichte der Familie Labhart im Seerestaurant und Hotel Frohsinn geht zu Ende. Aber die Geschichte des «Frohsinn» geht weiter. Kürzlich hat die Frohsinn am See AG die knapp 1500 Quadratmeter grosse Parzelle an der Seestrasse 62 erworben. Diese will gleichenorts «ein attraktives Bauprojekt, welches einen Ort im Interesse von Bevölkerung, Stadt und Privaten schaffen soll», realisieren. Das sagt der Winterthurer Unternehmer Bernhard Rüdin, der die im April 2020 gegründete AG mit dem Berlinger Unternehmer Silvio Schaffner hält. Rüdin sagt als Delegierter des Verwaltungsrats:

«Der ‹Frohsinn›-Geist soll weiterleben.»

Michael und Brigitte Labhart vor ihrem «Frohsinn». Bild: PD

Schon im 19. Jahrhundert war der «Frohsinn» im Besitz der Familie Labhart. Damals wurde nebst der Landwirtschaft eine «Puurebeiz» im ersten Stock betrieben. 1962 übernahmen Mathilde und Ferdi Labhart und bauten den Betrieb zu einem Restaurant mit Hotel aus. Sohn Michael Labhart und seine Ehefrau Brigitte sind seit 1994 Inhaber und Wirte des «Frohsinn». Seit bald 30 Jahren geschäften sie erfolgreich mit über 150 Sitzplätzen und zehn Hotelzimmern. Damit ist am 10. Oktober Schluss (dieses Medium berichtete).

Das historische Riegelhaus bleibt auf jeden Fall stehen

Bernhard Rüdin, Delegierter des Verwaltungsrats der Frohsinn am See AG.

Es soll eine Überbauung entstehen. Rüdin kann noch keine konkreteren Angaben machen. Sicher ist aber, dass der unter Schutz stehende Riegelbau direkt an der Seestrasse stehen bleibt. Er stammt gemäss Hinweisinventar «wohl aus dem 18. oder 19. Jahrhundert». Der Hausname «Frohsinn» ist seit 1837 belegt. Geplant sind ein Gastronomiebetrieb und Wohnungen, zur Miete und im Eigentum. Brigitte und Michael Labhart sowie Rüdin und Schaffner mit Familien wollen hier in Zukunft wohnen. Rüdin sagt:

«Uns liegt am Herzen, dass es hier weiterhin eine Gastronomie gibt.»

Es soll «ein schöner Ort» geschaffen werden, «der zum Verweilen einlädt». Betreffend gastronomischer Neuausrichtung lässt sich Rüdin noch nicht in die Karten blicken. Wichtig sei, dass es etwas gebe, das in Steckborn funktioniere. Zu berücksichtigen sei hier das saisonale Geschäft. «Aber man muss auch mit der Zeit gehen.»

Das Seerestaurant und Hotel Frohsinn. Bild: Andrea Stalder

In einer städtebaulich sensiblen Zone gelegen

Da sich die Parzelle am östlichen Rand der Altstadt in der Kernzone befindet, hat die Stadt Steckborn verhältnismässig grossen Einfluss. Der Ortsbildschutz ist entsprechend hoch gewichtet. Die Frohsinn am See AG sei sich der städtebaulich sensiblen Lage absolut bewusst, sagt Rüdin. Man wolle das aktuelle Konzept im städtebaulichen Kontext weiterentwickeln, dabei auch Stadt und Bevölkerung berücksichtigen.

«Dafür freuen wir uns auf einen gemeinsamen Austausch mit den zuständigen Behörden und Ämtern sowie insbesondere auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Steckborn.»

Angaben zu einem Zeitplan für die Realisierung der Überbauung kann Rüdin noch keine machen.