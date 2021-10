Bauprojekt 21 Millionen Franken für 45 Eigentumswohnungen: In Gachnang entsteht eine neue Überbauung Die Edal Holding AG aus Rickenbach will im Erzenholz auf Gachnanger Gemeindegebiet neun Mehrfamilienhäuser erstellen. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis 1. November öffentlich auf. Kim Ariffin 22.10.2021, 16.30 Uhr

Im Buchfeld, auf Gachnanger Gemeindegebiet liegend, sind im Erzenholz neun neue Mehrfamilienhäuser geplant. Bild: Mathias Frei

Heute ist es noch ein Maisfeld, in ein paar Jahren vielleicht ein dicht besiedeltes Gebiet: die Parzelle zwischen Dreispitzstrasse und Im Buchfeld, die auf Gachnanger Gemeindegebiet liegt. Ein geplantes Bauvorhaben, welches neun neue Mehrfamilienhäuser beinhaltet, könnte dies in naher Zukunft ermöglichen. Das von der Edal Holding AG aus Rickenbach eingereichte Baugesuch befindet sich bis zum 1. November in der Auflagephase. Das grosse Projekt bringt auch hohe Kosten mit sich. Rund 21 Millionen Franken sollen dafür investiert werden. Im Erzenholz ist seit längerer Zeit eine rege Bautätigkeit festzustellen.