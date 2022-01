Baulicher Fauxpas «Fehlgriff bereits bekannt, Verschiebung geplant»: Oberirdischer Hydrant an defekter Frauenfelder Thundorferstrasse steht vor General-Weber-Denkmal Die Sanierung der Thundorferstrasse nach dem folgenschweren Wasserrohrbruch trägt seltsame Blüten. Vor dem General-Weber-Denkmal steht ein oberirdischer Hydrant. Thurplus hat das Problem erkannt und lässt diesen jetzt versetzen. Samuel Koch 20.01.2022, 05.10 Uhr

Der fehlbesetzte Hydrant vor dem General-Weber-Denkmal an der Thundorferstrasse. Bild: Thomas Wunderlin

Bei der Einmündung der Rosenberg- in die Thundorferstrasse hat die Bürgergemeinde vor etwas über 20 Jahren einen eisernen Kranz anbringen lassen, im Gedenken an die Opfer des Gefechts von Frauenfeld zum Ende des Zweiten Koalitionskriegs 1799. Erreichbar ist das Denkmal in Anlehnung an Generaladjutant Johann Weber – etwas oberhalb der General-Weber-Strasse – seit vergangenem Sommer bloss zu Fuss. Seit dem gröberen Wasserrohrbruch, als rund 500'000 Liter Wasser ausgetreten sind, ist die Thundorferstrasse gesperrt und bleibt es noch bis voraussichtlich Ende März.