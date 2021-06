Holzmangel wegen Bauboom: Der Wald ist leer

Bauboom «Ich würde Käferholz in annehmbarer Qualität kaufen, doch die Wälder sind leer»: Säger suchen dringend Bauholz Der Bauboom beschert Holz ein Revival. Wegen der Knappheit an frischem Schnittholz ist selbst das lange verschmähte Borkenkäferholz wieder begehrt. Doch auch dieses ist mittlerweile ein rarer Rohstoff. Das dürfte sich auf die Preise auswirken. Christof Lampart 02.06.2021, 07.00 Uhr

Bäume, die wegen Borkenkäferbefalls gefällt wurden: Käferholz wurde von der Bauwirtschaft lange verschmäht. Bild: Severin Bigler

Mit der Zeit wandelt sich alles – auch die Preise. Letztere zaubern Paul Koch aus Oberneunforn als Förster des Thurforst- Reviers und Präsident des Holzbranchen-Netzwerkes Lignum Ost seit Monaten immer häufiger ein Lächeln ins Gesicht.

«Die Lage, was Angebot und Nachfrage betrifft, hat gekehrt», bemerkt Paul Koch zufrieden. «Das wird sich, falls nichts Unvorhergesehenes passiert, für die Waldbesitzer kurz- und mittelfristig in höheren Verkaufspreisen widerspiegeln.»

Früheres Preis-Niveau noch nicht erreicht

Der weltweite Bauboom und die damit einhergehende ungebremste Nachfrage nach Bauholz machen es wahrscheinlich, dass die Prognose Kochs eintreffen wird. Denn billiges Holz aus dem europäischen Ausland, das vor wenigen Jahren noch in der Schweiz weiterverarbeitet wurde, wird aktuell vor allem nach Übersee verschifft. Was wiederum für die Thurgauer Waldbesitzer bedeutet, dass sie gegenwärtig nicht nur Abnehmer für ihr frisches Schnittholz finden, sondern auch weiterverarbeitende Betriebe, die sich gierig aufs «Käferholz» stürzen – und dafür sogar annehmbare Preise zahlen.

Bald «schwarze Zahlen» im Wald

Allerdings ortet Paul Koch bei den Preisen noch Nachholbedarf. «Vor drei bis vier Jahren betrug der Verkaufspreis für Käferholz noch 70 Franken je Kubikmeter, womit die Erntekosten von gut 40 Franken je Kubikmeter gedeckt waren und die Waldbesitzer noch daran verdienten», sagt der Förster.

«In der Zwischenzeit sind die Preise für Käferholz auf ein Niveau von 35 bis maximal 50 Franken gesunken, womit wir kaum die Erntekosten decken können.»

Allerdings seien die üppigen Käferholzbestände, die es in den letzten Jahren in den Thurgauer Wäldern aufgrund der trockenen Winter und der damit grassierenden Borkenkäferplage gab, mittlerweile «praktisch aufgebraucht» – und in Kürze seien auch keine neue zu erwarten. Denn der vergangene nasse Winter und der kalte, feuchte Frühling dieses Jahres waren schlecht bekömmlich für die Nadelholz-Schädlinge. Das sieht auch Paul Koch so. Für den Wald, aber auch für die Forstbetriebe und die Waldbesitzer herrsche derzeit eine ideale Situation vor. «Das Käferholz ist weg, die Borkenkäfergefahr ist vorläufig minim und die Preise, egal ob für Spitzen- oder Käferholz, steigen, sodass wir wohl bald schwarze Zahlen im Wald schreiben dürften.»

Viele Säger suchen Käferholz

Diese Aussage bestätigt auch ein nicht namentlich genannt sein wollender Säger aus dem Thurgau:

«Ich würde Käferholz kaufen, wenn solches in annehmbarer Qualität vorhanden wäre, doch die Wälder sind leer.»

Weiter sagt der Säger: Ich selbst habe aktuell nicht mehr viel am Lager. Auch Berufskollegen haben mich schon gefragt, wo sie noch Käferholz bekommen könnten.» Er selbst habe über viele Jahre hinweg gute Beziehungen zu den einheimischen Waldbesitzern und Förstern aufgebaut, weshalb er auch jetzt noch beliefert werde.

Und die Preise? Gegenwärtig, so der Säger, spiele sich das Preisniveau zwischen 40 bis 60 Franken je Kubikmeter Käferholz ab. Doch gibt sich auch dieser Säger keinen Illusionen hin: «Bei dieser Ausgangslage werden die Preise für uns wohl wieder anziehen, aber am Ende ist damit der ganzen Holzwertschöpfungskette gedient – und das ist gut so.»