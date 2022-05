Schulgemeinde Diessenhofen weiht Letten-Neubau ein

Bauabschluss Mit Kultur und Kulinarik: So hat die Volksschulgemeinde Diessenhofen den Ergänzungsbau Letten eingeweiht Eine ganze Sekundarschule auf den Beinen. Am Samstag lud die Volksschulgemeinde Diessenhofen zum Einweihungsfest für den Ergänzungsbau der Schulanlage Letten. Dem Publikum wurde den ganzen Tag lang viel geboten. Thomas Brack 16.05.2022, 16.00 Uhr

Der Letten-Chor mit Band in Aktion. Bild: Thomas Brack

Die Sonne strahlte vom blauen Himmel, die Kastanie im Innenhof blühte rötlich. Es schien, als freute sich auch die Natur auf das Einweihungsfest für den Ergänzungsneubau Letten der Sekundarschule Diessenhofen. Hans Rudolf Stör, Präsident Volksschulgemeinde Diessenhofen, und Schulleiter Roland Dorer begrüssten die Gäste am Samstag. «Ich freue mich sehr, endlich das neue Gebäude mit seiner speziellen Architektur offiziell einweihen zu können», sagte der Schulpräsident. Und Schulleiter Dorer fügte an, dass dank des Neubaus die Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern vereinfacht werde. In den Räumen des Ergänzungsbaus werde Werken, Musik, Hauswirtschaft und textiles Werken unterrichtet.

Eine Tanzgruppe hat Pause. Bild: Thomas Brack

Auf dem ganzen Lettenareal fanden diverse Vorführungen statt, an Verpflegungsständen konnte man sich mit verschiedenen Leckereien verköstigen. Zudem wurden den ganzen Samstag Führungen durch das Areal angeboten.

Begeisternde Darbietungen der Schülerinnen und Schüler

Diese Jugendlichen interpretieren auf der Bühne Balladen. Bild: Thomas Brack

So kam es in der Letten-Turnhalle zu Darbietungen von drei Tanzgruppen, die mit Grazie ihr einstudierten Bewegungen präsentierten. Immer wieder klatschte das zahlreiche Publikum begeistert mit. In der Aula zeigten Band und Chor unter der Leitung von Eliane Michno ihr Können. Die Aula war auch gefüllt, als einige Schülerinnen und Schüler Perlen der deutschen Dichtkunst, nämlich Balladen, vortrugen. Denn sie rezitierten nicht einfach nur, sondern gestalteten die Verse passend zum Thema. Voller Engagement trugen die Jugendlichen klassische Balladen wie «John Maynard», «Der Handschuh» oder die «Bürgschaft» von Friedrich Schiller vor. Die Handschrift ihrer Deutschlehrerin Marianne Fahrni war unverkennbar.

Nachmittags ging noch ein Mini-Musical über die Bühne. Als Schlusspunkt und passend zum European-Song-Contest-Final am Samstagabend traten die Finalisten von «Letten’s got Talent» auf. Es war ein Fest, wie es zu diesem herrlichen Frühlingstag passte.