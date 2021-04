Basadingen-Schlattingen «Entfällt die Zustimmung der Bürger, können wir das Projekt nicht realisieren»: Die Gemüse Grob AG will die Biogasanlage verwirklichen Entscheidend ist das Ja der Stimmbürger zur Umzonung. Die «Spezialzone Energiegewinnung» würde eine Konkretisierung des Bauprojekts erlauben und damit einen weiteren Schritt in Richtung eines energieautonomen Gemüsebaubetriebs. Janine Bollhalder 15.04.2021, 16.55 Uhr

Stefan und Hansjörg Grob möchten eine Biogasanlage bauen, welche Grünabfälle in nutzbare Energie und Kompost umwandeln kann. Bild: PD

Trotz diverser Rückschläge gibt die Familie Grob nicht auf: An der Gemeindeversammlung von Basadingen-Schlattingen vom 28. Mai soll es zu einer Abstimmung kommen. Thema ist die Zonenplanänderung, welche das Bewilligungsverfahren für die geplante Biogasanlage des Gemüsebauunternehmens erfordert. «Ich glaube an die Förderung einer intakten Umwelt für an die Produktion gesunder Produkte», erklärt Betriebsleiter Hansjörg Grob sein jahrelanges Engagement.