Basadingen-Schlattingen Den Kampf gegen 5G verloren: Die Mobilfunkantenne «Auf der Egg» wird aufgerüstet Trotz mehrerer Einsprachen wird die Mobilfunkantenne «Auf der Egg» in Basadingen-Schlattingen von Sunrise UPC nun auf den 5G-Standard aufgerüstet. Ein 15-seitiges Dossier hat sämtliche Einsprachen abgelehnt. Gegen ein zweites Aufrüstungsvorhaben sind, wie Gemeindepräsident Peter Mathys berichtet, bereits zehn Einsprachen eingegangen. Es geht dabei um die Mobilfunkantenne «Loriswis». Thomas Güntert 18.11.2021, 16.50 Uhr

In Basadingen-Schlattingen sollen zwei Mobilfunkantennen auf 5G-Standard umgerüstet werden. Bild: Keystone/Martial Trezzini

Bereits im vergangenen Jahr gab es drei Einsprachen gegen die geplante Aufrüstung mit 5G der bestehenden Mobilfunkantenne «Auf der Egg» in Schlattingen. Peter Mathys, Gemeindepräsident von Basadingen-Schlattingen, bestätigt das auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung». Nachdem aufgrund der Covid-19-Verordnung die Einsprachefrist verlängert wurde, machte der Basadinger Mobilfunkgegner Ralph Keiser die Leute mobil. Während der gewährten Frist reichte er eine ausführliche Begründung mit 328 Unterschriften nach.

Die Mobilfunkantenne «Auf der Egg» wird auf 5G aufgerüstet. Bild: Thomas Güntert

«Leider war es nicht klar definiert, ob die Unterschriften zur Bestärkung einer bereits eingereichten Einsprache gelten sollen, oder ob es sich um neue, eigenständige Einsprachen handelt.»

Das sagt Gemeindepräsident Mathys. Schlussendlich wurde auf die nachgereichten Eingaben nicht eingetreten. Mathys bemerkt, dass gegen diesen Entscheid ein Schreiben verfasst wurde, aus welchem leider auch nicht klar hervorgegangen ist, ob es sich um eine offizielle Beschwerde oder einfach um eine Meinungsäusserung handelt.

Eine Nachfrage ergab zudem, dass beim Verwaltungsgericht keine weitere offizielle Beschwerde eingereicht wurde. Die drei ursprünglichen Einsprachen wurden mittels eines 15-seitigen Entscheids abgelehnt. «Die Begründung der Ablehnung war wie die Einsprache sehr technisch», sagt Mathys. Das Departement für Bau und Umwelt erteilte daher am 30. September die Bewilligung für die 5G-Aufrüstung am Standort «Auf der Egg». Der Gemeindepräsident merkt an, dass sich der Widerstand aus der Bevölkerung nie gross gezeigt hat – ausser in den Unterschriftsbögen. Alle Eingaben und Aktionen seien immer von zwei Einsprechern ausgegangen.

Die Sunrise UPC will nun so schnell wie möglich mit dem Ausbau der Anlage beginnen. Einen genauen Zeitpunkt konnte Mediensprecher Rolf Ziebold allerdings nicht nennen. Ebenso wenig die Höhe der Kosten für die Umrüstung. «Wir geben keine standortspezifischen Kosten bekannt», so Ziebold.

Auch zweite Aufrüstung soll verhindert werden

Ob die Mobilfunkantenne «Loriswis» auch auf 5G aufgerüstet werden kann, ist noch Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Bild: Thomas Güntert

Die Sunrise UPC wartet ausserdem auf die Bewilligung für eine gleiche Aufrüstung bei der ebenfalls bestehenden Mobilfunkanlage «Loriswis» an der Umgehungsstrasse von Basadingen. Mobilfunkgegner Keiser konnte dort selbst keinen Einspruch einlegen. Er sagte:

«Zufälligerweise endet der Einspruchsradius einige Meter vor den Grundstücken der Gegner der ersten Antenne.»

Der Radius wird leistungsabhängig berechnet. Je höher also die geplante Leistung, umso grösser der ausgewiesene Einspracheradius. Da die Gemeinde Basadingen-Schlattingen bei diesem Grundstück nicht wie beim Standort «Auf der Egg» Eigentümerin ist, ist sie für die Verfahrensabwicklung zuständig. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann Mathys zur Anlage «Loriswis» keine weiteren Angaben machen, ausser:

«Der Eingang von zehn Einsprachen wurde bereits bekannt gegeben.»