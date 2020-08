Bares und Rares unter der Lupe – der Kanton Thurgau inventarisiert seine millionenschwere Münzsammlung Kunsthistoriker Florian Hürlimann untersucht die Thurgauer Münzsammlung. Eine der Perlen kommt aus Diessenhofen. Aber es hat auch Fälschungen darunter. Silvan Meile 05.08.2020, 05.00 Uhr

Kunsthistoriker Florian Hürlimann inventarisiert die 5000 Münzen des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Florian Hürlimann steht vor einem Schrank voller Geschichten. Im Büro des Historischen Museums Thurgau stapeln sich unterschiedliche Münzen. Es sind Stücke, die sich beim Kanton über lange Zeit angesammelt haben. «Es ist eine schöne Sammlung», sagt Hürlimann. Er zieht seine weissen Handschuhe an und öffnet eines der Plastiksäckchen. Dann hält er eine Münze aus Karthago, dem antiken Tunis, in seinen Händen.

Wie sie den Weg aus Nordafrika in die Thurgauer Sammlung gefunden hat, ist ungewiss. Wohl hat sie einst ein privater Sammler dem Kanton vermacht. «Das kommt regelmässig vor», sagt Hürlimann. Oft sind Details hinter den Geschichten der Münzen verblasst beziehungsweise nicht der Nachwelt überliefert.

Auch Fälschungen gehören zur Sammlung

Hürlimann ist 33 Jahre alt, Kunsthistoriker und unterrichtet Teilzeit Allgemeinbildung in Winterthur an einer Berufsfachschule. Er hat den Auftrag angenommen, die Thurgauer Münzsammlung während dreier Jahre in einem 30-Prozent-Pensum zu inventarisieren. Dafür stellt der Kanton 88'000 Franken aus dem Lotteriefonds bereit. An seinem Pult begutachtet Hürlimann Münze um Münze. Oft ist ungewiss, was als Nächstes kommt. Neben ihm stapelt sich Fachliteratur, die darauf wartet, nachgeschlagen zu werden. Auch das Internet hilft mit, Münzen zu bestimmen.

Florian Hürlimann betreut die Thurgauer Münzsammlung. Bild: Reto Martin

Hürlimann untersucht und notiert. So präzise wie möglich bestimmt er, was bestimmt werden kann. Das erleichtert es etwa künftigen Ausstellungsmachern, rasch zeitlich und thematisch passende Münzen zu finden. In der Sammlung lagern Stücke der Kelten, Griechen und Römern genauso wie etwa eine um 1950 geprägte Aluminium-Milchmarke aus Bischofszell-Nord, die zum Bezug eines Liters Milch berechtigte.

Auch einige Fälschungen finden sich in der Sammlung. Diese Münzen, hinter denen betrügerische Absichten stecken, werden ebenfalls inventarisiert. «Auch sie sind spannend, gehören seit jeher zur Numismatik», sagt Hürlimann.

Der Diessenhofer Pfennig von 1260

Schweizer Münzen und Medaillen machen etwa 35 Prozent aus. Hürlimann sagt:

«Besonders stark ist die Sammlung mit Münzen, die einen Bezug zum Kanton haben.»

Eine Perle ist etwa ein Diessenhofer Pfennig. «Die mittelalterlichen Silberpfennige aus Diessenhofen sind wohl die ersten numismatischen Objekte, die auf dem heutigen Kantonsgebiet geprägt wurden», schreibt Hürlimann in einem Artikel der Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft. «Aus numismatischer Sicht ist diese Münze hoch spannend», sagt er. Einerseits sei sie selten, weil sie als Zahlungsmittel wohl nur eine relativ kurze Zeit um das Jahr 1260 Rückhalt genoss. Weltweit sind nur noch ein Dutzend Exemplare dieser Münze bekannt, sagt Hürlimann. Anderseits ist sie aufgrund ihrer «westalemannischen Machart» besonders.

Pfennig aus Diessenhofen um 1260. Bild: Silvan Meile

Der Pfennig aus dem Rheinstädtchen ist nicht rund, sondern viereckig, Numismatiker sprechen von «vierzipfelig». Und sie sind nur einseitig geprägt. «Schön, haben wir hier ein gut erhaltenes Stück», sagt Hürlimann und steckt sie mit seinen Handschuhen zurück ins Plastiksäckchen. Dieser Pfennig hätte an einer Auktion das Potenzial, für einige tausend Franken versteigert zu werden.

Ein Augenmerk aufs Münz der einfachen Leute

Der Wert der einzelnen Münzen stehe für ihn nicht im Vordergrund, sagt Hürlimann. «Es geht erstmals darum, alles sauber zu dokumentieren.» Ob er zum sich anbahnenden Abschluss seiner Arbeit noch einen Versicherungswert der einzelnen Münzen festlegen soll, sei noch ungewiss. Spontan schätzt er den Wert der kompletten Münzsammlung des Kantons vorsichtig auf «einen einstelligen Millionenbetrag».

Nicht zum ersten Mal wird die Thurgauer Münzsammlung untersucht. Es falle aber auf, dass seine Vorgänger den Fokus anders legten, beispielsweise auf Goldmünzen, sagt Hürlimann. Diese kursierten im Handel unter Vermögenden, sind bereits sehr genau inventarisiert.

Eine Medaille mit heiligem Bruno aus der Hamerani-Werkstatt Rom, hergestellt anfangs 18. Jahrhundert. Bild: Reto Martin

Hürlimann findet aber vor allem Gefallen an Münzen und Medaillen aus dem Alltag der einfachen Leute, die zwar gut aufbewahrt, aber kaum sortiert sind.

Eine Taufmedaille für "Frantz Lucas Säger", 1719, Romanshorn. Bild: Reto Martin

Als Beispiel zeigt er eine aus Silber gegossene Taufmedaille von 1719 aus Romanshorn oder eine abgenützte Heiligenmedaille aus Buntmetall, die den Gründer des Kartäuserordens, den heiligen Bruno, zeigt. Sie dürfte von einem päpstlichen Medailleur in Rom hergestellt worden sein. «Vielleicht wurde es täglich hervorgekommen, sogar geküsst», fabuliert der Numismatiker, bevor er die Heiligenmedaille vorsichtig wieder zurücklegt.