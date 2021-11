Auftakt zu Band-Contest "Frauenfeld rockt" mit Pocket-Rockers

Band-Contest Die Pocket-Rockers geben im Brauhaus-Bierlager einen Vorgeschmack auf «Frauenfeld rockt» im kommenden Jahr Auf eine Reise durch die Geschichte der Rockmusik mitnahm ein Frauenfelder Unplugged-Trio die Besucherinnen und Besucher der Auftaktveranstaltung des Band-Contests «Frauenfeld rockt» am Freitagabend im Brauhaus Sternen. Der Wettbewerb für junge Musikgruppen geht kommenden Frühling über die Bühne. Andreas Taverner 15.11.2021, 16.35 Uhr

Das Trio Pocket-Rockers spielt im Brauhaus-Bierlager. Bild: Andreas Taverner

Von Elvis Presley, dem «King of Rock’n’Roll», über Polo Hofers «Alpenrose» bis zu «Mrs. Robinson» von Simon und Garfunkel: So vielfältig ist das Repertoire des Frauenfelder Unplugged-Rock-Trios Pocket-Rockers an diesem Abend im Bierlager des Brauhauses Sternen.

«2020 hätten wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern können, wenn Corona uns nicht dazwischen gekommen wäre.»

Das Publikum ist gut gelaunt. Bild: Andreas Taverner

Das sagt Markus Eberle, Drummer der Pocket-Rockers. Das Trio besteht nebst Eberle aus Lukas Engeli, der für Gesang und Gitarre verantwortlich ist, sowie Reto Schatzmann am Bass. Die drei, die von ihrer Musik leben und vor der Covid-19-Pandemie jährlich zwischen 25 und 30 Auftritte hatten, bildeten am Freitagabend den Auftakt zum Wettbewerb für junge Rockbands mit dem Namen «Frauenfeld rockt». Pandemiebedingt um ein Jahr verschoben, sollen die Qualifikationsanlässe nun kommendes Jahr am 25. und 26. März im Eisenwerk stattfinden. Das Finale ist für den 28. Mai im Casino vorgesehen. Der Siegerband winkt unter anderem ein Auftritt am Frauenfelder Mitsommerfest 2022.

Förderung der lokalen Musikszene als Ziel

Das OK des Band-Contests mit Präsident Andreas Anderegg (2.v.l.). Bild: PD

Hinter dem Anlass steht der Verein «Frauenfeld rockt». Er wurde im Frühling 2020 gegründet mit dem Ziel der Förderung der lokalen Rockszene und der damit verbundenen Organisation von Musikveranstaltungen und Konzerten, wie der Website zu entnehmen ist.

«Wir passen in jede Hosentasche, da wir nur zu dritt sind.»

Das bemerkt Sänger Engeli. Er spielt damit auf ihre Vergangenheit an, als die Band noch aus fünf Mitgliedern bestand. Den rund 50 Besuchern gefällt die Musik sichtlich. Sie klatschen, wippen mit den Füssen und freuen sich, was ihnen geboten wird. «Ich kenne sie von früher», sagt eine Besucherin und fügt an, dass sie es etwas schade findet, dass die Band nur Covers spielt. Wer das Trio verpasst hat, kann die Pocket-Rockers übrigens am kommenden 15. Januar im Heaven-Music-Club in Balterswil das nächste Mal erleben.

www.frauenfeldrockt.ch