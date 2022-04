Balterswil: The Biscuit Rollers im Heaven

Balterswil The Biscuit Rollers zu Ostern im Heaven Langeweile hätte also an Ostern bei niemandem eine Chance gehabt, denn wie an jedem Wochenende, gibt es Livekonzerte im Heaven Music Club. Am Samstagabend gastiert die ehemalige Band Jelly Roll, neu treten sie unter dem Namen The Biscuit Rollers auf – dem Publikum gefällt’s. Christoph Heer 18.04.2022, 16.00 Uhr

The Biscuit Rollers im Heaven. Bild: Christoph Heer

Nach einer personellen Umbesetzung präsentiert sich die Band neu als Trio. Zusammen mit Roli Lutz (Gitarre) spielen sich Chris (Drums) und Tom (Bass) schnell in die Herzen der Besucher. Besucher, die nicht allzu zahlreich sind, doch äusserst gutgelaunt mittanzen, mitschunkeln und den musikalischen Abend in vollen Zügen geniessen. Auch das Trio im Scheinwerferlicht geniesst es sichtlich, vor Publikum aufzutreten.

Mit viel Witz und Charme wissen sie die Zuhörerschaft zu unterhalten. Unzählige Blues- und Rocktitel gehören in das Repertoire der Biscuit Rollers. Steppenwolfs «Born to be wild» lässt es ein erstes mal krachen im Heaven. Gefolgt von Songs, unter anderem von ZZ Top, verschiedenen älteren Bluestiteln, bis hin zu «Lüpfigem», wie es der Leadsänger Roli bezeichnet, geht es hin zu einer ersten Pause.

Pommes, Blues und Bier

Im Hinterthurgauer Heaven, dem Geheimtipp, wenn es um musikalische Höhenflüge geht, wird nicht nur Livemusik geboten. Wer Hunger hat, geniesst Pommes frites und viele weitere Köstlichkeiten aus der Küche, wer Durst hat, darf sich durch die Bierangebote und Getränkekarte trinken und die anderen sollen die Konzerte geniessen: ein Rundum-Angebot für Jedermann- und frau. Dass auch an diesem Karsamstag nur spärlich junge Gäste zugegen sind, ist nach wie vor ein Phänomen, welches sich auch Gastronom und Heaven-Betreiber Freddy Weibel nicht wirklich erklären kann.

Ein Besucher aus Aadorf meint hingegen, dass es für die Jungen genug anderweitige Möglichkeiten gebe. «Sind wir doch ehrlich. Die heutige Jugend trifft sich in Zürich oder St.Gallen und nicht hier auf dem Land. Die Zeiten, als unsere Bars und Restaurants an den Wochenenden noch rappelvoll waren, sind längst vorbei, da kannst du organisieren und anbieten, was du willst.» Immerhin schafft es das Heaven, das Level von jeweils rund 40 Besuchern zu halten. Eine steigende Tendenz wäre demnach den Betreibern der Gaststätte für ihren Aufwand sicher zu wünschen.