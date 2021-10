Murgspritzer: Badiwasser für Coronaschwurbler zum Gurgeln!

Glosse Badiwasser? Heilgurgeln! Damit mögliche Nachtragskredite für den Frauenfelder Hallenbad-Neubau nicht vor den Gemeinderat müssen Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei war eben noch mit Stadtrat Fabrizio Hugentobler im Sprudelbad. Nun gibt er dem Sportminister Ratschläge, wie man es sich mit dem Frauenfelder Stadtparlament finanziell arrangieren kann. Mathias Frei 27.10.2021, 04.40 Uhr

Am Sonntagabend kurz vor Schliessung des Frauenfelder Hallenbads für die kommenden zwei Jahre. Bild: Andrea Stalder

Was für eine Welt! Da verwechseln die Userinnen in der inoffiziellen Mister-Badischnügel-Frauenfeld-Wahl auf Facebook Stadtrat Fabrizio Hugentobler in jungen Jahren mit Stadtpräsident Stokholm. Ein Waffenläufer ist also noch lange kein Nati-A-Wasserballer, gopferteli. Und als ob es nicht schon genug wäre, wird Sportminister Hugentobler auch noch der Sieg aberkannt beim Ausschwimmen der Stadtangestellten und Lokalpolitik vergangenen Samstagvormittag. Gemäss Medienmitteilung der Stadt wurde «kurzfristig entschieden», notabene nachdem Hugentobler die schnellste Zeit über 50 Meter Freistil geschwommen hatte, dass unser Sportminister «ausser Konkurrenz» gestartet war. Wenn das nicht nach einer Parlamentarischen Untersuchungskommission schreit, weiss ich also auch nicht mehr.