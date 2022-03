Polizei fasst Reichsbürger, der Schweizer Konkursamt erpresst hat

Baden-Württemberg Reichsbürger gibt sich als Diplomat aus und erpresst Schweizer Konkursamt Ein Mann aus dem baden-württembergischen Ostrach drohte einem Schweizer Konkursamt mit Waffengewalt und Militär. Nach der Anklage war er in Ungarn untergetaucht. Rene Laglstorfer Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.40 Uhr

Der angebliche Diplomat stammt aus Ostrach in Baden-Württemberg. Bild: PD/Siegfried Volk

Sie glauben, das Deutsche Reich bestehe in den Grenzen des Jahres 1937 fort und widersetzen sich gezielt Gesetzen und Behörden, manchmal auch mit Morddrohungen und roher Gewalt: Rund 400 Reichsbürger gibt es in Südbaden und in der Bodenseeregion laut dem Landesamt für Verfassungsschutz.

Mehrere Vorfälle mit diesen Staatsverweigerern haben in der Region zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist die Festnahme eines seit knapp zwei Jahren flüchtigen Reichsbürgers aus Ostrach bekannt geworden. Die Vorgeschichte hat es in sich: Der damals 59-Jährige fuhr 2019 einen Firmenwagen eines Schweizer Unternehmens, das in den Konkurs geschlittert war.

Er forderte vom Konkursamt eine sechsstellige Summe

Als das Konkursamt in der Schweiz den Wagen zurückhaben wollte, sandte er diesem ein «Schreiben mit dem Emblem einer internationalen Organisation und gab sich dabei als Diplomat aus», erklärt Tanja Vobiller von der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Das Schweizer Konkursamt habe sich damit jedoch nicht abspeisen lassen. Weitere Schreiben des Reichsbürgers folgten.

In einem soll er versucht haben, eine sechsstellige Summe vom Konkursamt zu erpressen. Vobiller sagt:

«Für den Fall der Nichtzahlung stellte er Konsequenzen in Aussicht.»

So soll er laut Polizei Behördenleiter in der Schweiz und im Landkreis Sigmaringen damit gedroht haben, «Militär aufzubieten und seine Interessen mit Waffengewalt durchzusetzen».

Verfolgungsjagd mit deutscher Polizei

Das erste Mal ins Netz der Polizei ging der Mann im Mai 2019, als er bei Bad Saulgau mit jenem Pkw unterwegs war, der zur Konkursmasse der Schweizer Firma gehörte und für den deshalb seit mehr als einem halben Jahr kein Versicherungsschutz mehr bestand. Aufgrund eines Ersuchens über Rechtshilfe aus der Schweiz sollte die deutsche Polizei den Wagen beschlagnahmen.

Als die Beamten ihn deshalb stoppten, hielt der Reichsbürger zwar an, lehnte laut Ermittlern allerdings jegliche Zuständigkeit der Polizei ab und berief sich auf seinen «Diplomatenstatus», der ihn vor Strafverfolgung schütze. Als ein Beamter versuchte, den Zündschlüssel abzuziehen, stieg der Ostracher aufs Gas. In letzter Sekunde konnte sich der Polizist in Sicherheit bringen. Am Ende der Verfolgungsjagd konnte die Polizei den Mann doch noch stellen und festnehmen.

Trotz schwerer Vorwürfe keine U-Haft

Aufgrund der Drohungen mit Militär und Waffen beantragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Hausdurchsuchung beim Reichsbürger. Schon am Tag nach der Verfolgungsjagd durchsuchten Spezialkräfte der Polizei sowie Beamte des damals noch zuständigen Polizeipräsidiums Konstanz seine Wohnung und Geschäftsadresse nach Waffen, Sprengstoff und anderen gefährlichen Stoffen – gefunden werden konnte aber nichts, wie Daniela Baier vom nun zuständigen Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage bestätigt.

Bei der Hausdurchsuchung fand die Konstanzer Polizei weder Waffen noch andere gefährliche Stoffe. Bild: Raphael Rohner

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg erhob Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr, versuchter Erpressung sowie Missbrauch von Titeln, weil er sich mehrmals als Botschafter ausgab, die Immunität vor Strafverfolgung geniessen. Trotz der schweren Vorwürfe und seiner bei den Behörden bekannten staatsablehnenden Gesinnung wurde der Reichsbürger nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern blieb auf freiem Fuss.

Erfolglose Flucht nach Ungarn

«Haftgründe, also Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr, lagen nach Auffassung der Sachbearbeiterin keine vor, ein Haftantrag wurde nicht gestellt», sagt Staatsanwältin Vobiller auf Nachfrage. Seine Freiheit nutzte der Ostracher aus, um unterzutauchen. Und zwar, wie sich später rausstellte, in Ungarn.

Polizei und Zielfahnder des Landeskriminalamts Baden-Württemberg gelang es, die Fährte nach dem Pkw des Flüchtigen aufzunehmen. Die ungarische Polizei nahm ihn Mitte Dezember 2021 im südungarischen Szigetvar fest. Jetzt wurde er von Ungarn nach Deutschland überführt, wo ein Richter einen im November 2019 ausgestellten Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

