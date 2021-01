B.1.1.7 im Thurgau «Das ist eine neue Dimension»: Mutierte Virusvariante zwingt in Frauenfeld sämtliche 3. Oberstufenklassen in Quarantäne Im Oberstufenzentrum Reutenen in Frauenfeld ist bei einem Mädchen die neue Virusvariante entdeckt worden. Jetzt kommen strengere Regeln zum Tragen, weshalb ab sofort ein ganzer Schuljahrgang gezwungen ist, zu Hause zu bleiben. Samuel Koch 17.01.2021, 10.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schneefreier Eingang zum Oberstufenzentrum Reutenen. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld,

25. Mai 2020)

B.1.1.7 ist im Thurgau angekommen. Genauer: im Oberstufenzentrum Reutenen in Frauenfeld. Was Regierungsrat Urs Martin am Freitagabend über Twitter kundtat, hat eine Mitteilung der Schulen Frauenfeld mit der Überschrift «Quarantäne für die 3. Sekundarklassen der Schulanlage Reutenen» wenige Minuten später bestätigt.

Demnach ist am Freitag bei einem Mädchen der Sek Reutenen der erste Fall einer Ansteckung mit der mutierten Virusvariante B.1.1.7 bekannt geworden. «Das ist jetzt eine neue Dimension», sagt Andreas Wirth, Präsident der Schulen Frauenfeld.

Andreas Wirth, Präsident Schulen Frauenfeld. Bild: Thi My Lien Nguyen

Denn bei dieser neuen Variante gelten laut kantonsärztlichem Dienst strengere Quarantäneregeln. So müssen nicht nur Personen, die mit der infizierten Person in Kontakt gekommen sind – sogenannte Erstkontakte – in Quarantäne, sondern zusätzlich auch Personen, die mit diesen Erstkontakten ohne Masken Kontakt hatten. «Das ist eben aktuell im Turn- oder im Kochunterricht der Fall», sagt Wirth.

Kontakte zwischen Schülerinnen mehrerer Klassen

Im Schulsport im Thurgau gilt aktuell keine Maskentragepflicht für Kinder und Jugendliche. Und weil in den nach Geschlechtern getrennten Turnklassen im Oberstufenzentrum Reutenen in den vergangenen Wochen Kontakte zwischen Schülerinnen verschiedener Klassen des 3. Jahrgangs mit dem infizierten Mädchen nachgewiesen worden sind, müssen sich mit wenigen Ausnahmen ab sofort alle Drittklässler der Sek Reutenen in Quarantäne begeben. Wirth sagt:

«Ab Montag bis und mit Freitag wird der gesamte 3. Jahrgang der Sek Reutenen im Fernunterricht beschult.»

Zudem empfehlen die Schulbehörden auf Anraten der Kantonsbehörden allen betroffenen Schülerinnen und Schülern, sich am Montag dringend testen zu lassen, «auch wenn sie keine Symptome haben». Das steht im Schreiben, welches die Schulbehörde am Freitagabend an sämtliche Eltern verschickt hat.

Immerhin begehen die Schülerinnen und Schüler mit der jetzigen Quarantänepflicht kein Neuland, denn Fernunterricht sind sie sich noch aus dem ersten Lockdown gewohnt. «Die technischen Ausrüstungen sind bereit und funktionieren», sagt Wirth. Trotzdem dürften dadurch viele Familien gezwungen sein, zu improvisieren. Denn nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst dauert die zehntägige Quarantänepflicht für die Schülerinnen und Schüler bis am Samstag. Für deren Überwachung zeichnet laut Wirth jedoch das Contact-Tracing-Team des Kantons verantwortlich.

Lehrerpersonen dank Maskenpflicht ausgenommen

Über die Schulorganisation im Fernunterricht für den genannten Zeitraum orientieren die zuständigen Klassenlehrpersonen die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern direkt. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind die im betroffenen Unterricht involvierten Lehrpersonen, die auch im Turnunterricht Masken tragen müssen.

Coronafälle sind an den Schulen Frauenfeld kein neues Phänomen. Immer wieder in den vergangenen Monaten mussten sich einzelne Schülerinnen und Schüler wegen des Coronavirus in Quarantäne oder Isolation begeben. Auswirkungen auf die ganzen Klassen waren aber selten, Wirth spricht gar von Einzelfällen. Denn bei positiven Befunden des bisherigen Virus musste für eine Quarantänepflicht für die ganze Klasse bei zwei Schülerinnen und Schüler unabhängig voneinander Corona nachgewiesen werden.

So geschehen etwa im Dezember bei einer Oberstufenklasse der Schulanlage Auen, die zehn Tage zu Hause Fernunterricht absolvierte. Wirth aber relativiert: «Von den 900 Sekschülerinnen und -schülern waren es nie mehr als zwei Prozent, die dem Präsenzunterricht nicht mehr nachgehen konnten.» Jetzt aber ist in der Sek Reutenen ein ganzer Jahrgang betroffen. Deshalb schliesst Wirth nicht aus, dass sich durch diesen Vorfall die Quarantäneregeln des Kantons erneut verschärfen könnten.