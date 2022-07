AGVS Thurgau: Bekenntnis zum Berufsbildungscampus Ostschweiz

Berufsbildung Thurgauer Autogewerbe: Bekenntnis zum Berufsbildungscampus Ostschweiz Unter den fünf besten Automobilfachleuten sind gleich drei Frauen zu finden sind. Auch sonst haben die Thurgauer Lernenden ansprechende Leistungen gezeigt und sich im vorderen Drittel platziert, ist man bei der Thurgauer Sektion Autogewerbeverband Schweiz (AGVS) erfreut. Das nächste grosse Ziel ist der Berufsbildungscampus Ostschweiz. Peter Mesmer 24.07.2022, 17.00 Uhr

Zufriedenheit beim AGVS Thurgau: von links Hansjörg Brunner, Richard Heini, das neue Ehrenmitglied Heini Bütikofer und Thomas Hofer. Peter Mesmer

Whiskey, Gin und Rum, ein ausserordentlicher Ertrag in der Jahresrechnung, erfolgreicher Nachwuchs, Berufsbildungscampus Ostschweiz und ein neues Ehrenmitglied. Dies waren die Hauptthemen an diesjährigen Mitgliederversammlung der Sektion Thurgau des Autogewerbe Verbandes.

Ob das grosse Interesse an der Jahresversammlung mit den spannenden Themen auf der Traktandenliste zu tun hatte oder mit der Auswahl des Durchführungsortes, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Auf jeden Fall genossen die Teilnehmenden am Nachmittag zuerst eine spannende Betriebsführung bei Gastgeber Macardo Swiss Distillery in Strohwilen, und danach eine Degustation köstlicher gebrannter Wasser auf der wunderschönen Terrasse.

Ausgezeichnete Arbeit geleistet

Richard Heini, der dem AGVS Sektion Thurgau seit zehn Jahren vorsteht, sprach von einem pandemiebedingt bewegten Jahr mit ständig wechselnden Herausforderung, welche speziell von den Lernenden und ihren Ausbildern einiges an Flexibilität abverlangt hätten. «Chefexperte Thomas Hofer hat zusammen mit den ÜK-Leitern und seinem Prüfungsexperten Team ausgezeichnete Arbeit geleistet», lobte Heini. Er freue sich, dass Thomas Hofer zukünftig im Stiftungsrat des Berufsbildungscampus Ostschweiz die AGVS-Interessen vertrete. Hofer informierte, dass die Thurgauer Lernenden wiederum ansprechende Leistungen gezeigt und sich im vorderen Drittel platziert hätten. Besonders erfreut zeigte sich Hofer, dass dieses Jahr unter den fünf besten Automobilfachleuten gleich drei Frauen zu finden sind.

Seit 1978 führt der AGVS die berufspraktischen Kurse im BBZ Weinfelden durch. Hanspeter Schiess

(20. Juli 2017)

Ausserordentlicher Ertrag fliesst in den Berufsbildungscampus

In Bezug auf Lehrvertragsabschlüsse sei man auf Niveau der Vorjahre unterwegs. Sekretär Marc Widler präsentierte die Jahresrechnungen des Verbandes und der überbetrieblichen Kurse (ÜK). In Letztere sind zwei grössere ausserordentliche Beträge eingeflossen. Es handelt sich um eine Entschädigung für den Mehraufwand während der Pandemie sowie um den mit der Regierung ausgehandelten Betrag für die Auszahlung der Fläche im BBZ Weinfelden, in dem der AGVS seit 1978 die berufspraktischen Kurse mit Nutzungsrecht und dank Bundessubventionen ohne Miete durchführt. Dieser ausserordentliche Ertrag wird für den Berufsbildungscampus Ostschweiz vorgesehen. Beide Jahresrechnungen sind von den Mitgliedern abgesegnet worden, ebenso der Antrag des Vorstandes die Mitgliederbeiträge auf dem bisherigen Stand zu belassen.

Steuerbefreiung beantragt für überbetriebliche Kurse

Auch wenn sich in nächster Zeit vieles ändere, verfolge man im Vorstand das Ziel, die ÜK-Beiträge für die Betriebe auf bisherigem Niveau zu belassen. Zurzeit sehe das recht gut aus, obwohl höhere Mietkosten anfallen würden. Dafür erhöhe aber der Kanton den Pro-Kopf-Beitrag für die ÜK. Der Vorstand beabsichtigt eine Steuerbefreiung für die ÜK. Mit den bisherigen Strukturen erfülle man die gesetzlichen Vorgaben jedoch nicht. Juristische Beratungen hätten ergeben, dass die beste Lösung die Bildung eines Vorstandsvereins sei. Damit wären die ÜK nicht mehr wie bisher mit dem Verband verflochten. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmten 29 Mitglieder dem Vorstandsvorschlag zu.

Richard Heini bedankte sich bei Heini Bütikofer für sein wichtiges Engagement. Seinem Antrag, ihm die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, folgten die Mitglieder mit lang anhaltendem Applaus.