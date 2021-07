Camper auf Autobahn bei Münchwilen in Brand geraten – zwei Personen im Spital, grosser Rückstau im Feierabendverkehr

Bei Münchwilen, auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich, ist am Donnerstagabend ein Camper in Brand geraten. Die Ursache dafür ist noch unbekannt. Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Verkehr staute sich.