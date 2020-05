Auto überschlägt sich in Müllheim nach Kollision: Zwei Personen werden verletzt ins Spital gebracht Nach einem Verkehrsunfall in Müllheim mussten am Montagnachmittag zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

19.05.2020, 09.30 Uhr

(kapo/pw) Am Montag kurz vor 16 Uhr war eine 55-jährige Autofahrerin in Müllheim auf der Haslistrasse in nördlicher Richtung unterwegs. Bei der Verzweigung Wigoltingerstrasse kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto, das in Richtung Wigoltingen unterwegs war.

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, geriet die 34-jährige Lenkerin durch die Kollision mit dem Auto ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Dort kam es zur Folgekollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen.

Kantonspolizei sucht Zeugen

Die 55-Jährige wurde mittelschwer, der 59-Jährige leicht verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.



Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.

Personen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Müllheim unter 058 345 26 70 zu melden.