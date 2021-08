Autismus «Die Kinder müssen lernen, in eine Interaktion zu treten»: Wie sich der Thurgau um autistische Kleinkinder kümmert Therapeutinnen fördern in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen drei- bis vierjährige Kinder mit einer schweren Autismus-Störung. Im Thurgau gibt es pro Jahrgang rund zehn Betroffene. Dank einer solch frühen Intervention sollen sie später einen Beruf erlernen und in der Gesellschaft Fuss fassen können.

Silvan Meile 11.08.2021, 05.30 Uhr

Zweimal pro Woche besuchen acht Kinder mit frühkindlichem Autismus die Therapiegruppe in Münsterlingen.

Bild: Andri Vöhringer

Der kleinen Angelina* sind Menschen egal. Sie ist lieber alleine. Was um sie herum geschieht, scheint das Mädchen nicht zu interessieren. «Sie nimmt Personen wohl eher als Objekte wahr», sagt Monika Sutter.

Die Psychologin der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste in Münsterlingen kennt das soeben vier Jahre alt gewordene Mädchen gut. Zweimal pro Woche kommt es nach Münsterlingen, wie sieben weitere Kleinkinder, welche hier die erste Therapiegruppe für frühkindlichen Autismus besuchen.

In einem Gesichtsausdruck erkennt sie nichts

Angelina sitzt ihrer Therapeutin gegenüber. Das Mädchen macht einen kerngesunden Eindruck, hüpfte kurz zuvor fröhlich durch den Gang. Doch das Lächeln ihrer Therapeutin erwidert es nicht. Auch als diese ein Lied anstimmt, bleibt das Mädchen unberührt.



«Sie kann Emotionen nicht einordnen.»

Auch in einem Gesichtsausdruck erkenne Angelina nichts, sagt Monika Sutter. Dieser Umstand macht dem Kind das Leben schwer. Sie leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung, eine angeborene und facettenreiche Krankheit. Nun soll den Betroffenen bereits im frühen Kindesalter geholfen werden, weil eine so frühe Intervention die besten Erfolgschancen verspricht.

Ziel: Am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können

2018 hat sich der Bundesrat der autistischen Kleinkinder angenommen. Sie sollen möglichst früh begleitet und gefördert werden, damit sie später am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, eine Regelschule besuchen und einen Beruf erlernen können. Den Anstoss dazu lieferte einst Ständerat Claude Hêche (SP, JU) mit einem Postulat.

Blick in ein Therapiezimmer: Schlicht gehalten, damit die Kinder nicht abgelenkt werden. Bild: Andri Vöhringer

Für den Bund gilt es derzeit, Erfahrungen mit der Umsetzung entsprechender Massnahmen zu sammeln und ein künftiges Finanzierungsmodell auszuarbeiten. Der Thurgau gehört nun zu jenen Kantonen, die zur Tat schritten und ein Frühinterventionszentrum für Kleinkinder mit Autismus eröffneten.

«Es handelt sich dabei um eine Kooperation zwischen dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und der Heilpädagogischen Früherziehung», sagt Sutter. Intensive Frühintervention Thurgau (IFI), heisst das Projekt. Es startete vergangenen Herbst.



Die zweijährige Schwester hat längst den grösseren Wortschatz

Angelina sei in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, sagt Sutter. Sie spricht kaum. Ihre fast zwei Jahre jüngere Schwester hat längst den grösseren Wortschatz. «Ice Cream» sei das Einzige gewesen, was Angelina beim Start der Therapie vor fast einem Jahr immer wieder gesagt habe. Und wenn ihr etwas nicht passte, lag sie auf den Boden und begann zu schreien.

Autismus ist eine Krankheit mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Sutter sagt:



«Wir gehen davon aus, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung von Autismus betroffen ist.»

Bei jährlich rund 3000 Geburten im Kanton Thurgau sind das 30 Betroffene. Etwa ein Drittel davon weise eine schwere frühkindliche Form wie Angelina auf.

Möglichste frühe Therapie verspricht Erfolg

Die Forschung gehe davon aus, dass bei Autisten der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Hirnregionen nicht optimal harmoniere, sagt Sutter. Vielversprechend sei, die Betroffenen möglichst früh zu fördern, zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Gehirn noch besonders entwickelt. Deshalb sind die meisten Kinder erst drei Jahre alt, wenn sie mit der Therapie in Münsterlingen beginnen.

Alle zwölf Wochen würden ihre individuellen Förderziele neu bestimmt werden, erklärt Monika Sutter. Die Therapie dreht sich um Kommunikation, soziale Fertigkeiten, Spielverhalten und Motorik. Aber auch Alltagssituationen werden geübt. Händewaschen, gemeinsames Essen am Tisch oder die Schuhe an- und auszuziehen gehören genauso zur Frühförderung wie Einheiten von 45 Minuten spielerischer Individualförderung durch eine Therapeutin. Monika Sutter sagt:

«Die Kinder müssen lernen, in eine Interaktion zu treten.»

Monika Sutter, Psychologin, Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste Münsterlingen. Bild: Andri Vöhringer

In einfachen Worten spricht die Therapeutin mit Angelina, geht auf sie ein. Sutter erklärt:

«Wir machen uns als Menschen spannend.»

Es gilt, den Kindern zu zeigen, dass man miteinander etwas erleben oder aushecken kann, dass geteilte Freude schön ist und dass man es gemeinsam lustig haben kann.

Die IV bescheinigt ein Geburtsgebrechen

Die autistischen Kinder des IFI Thurgau haben mehrfache Tests und Abklärungen hinter sich. Ihre Entwicklungsstörung ist amtlich. Die IV bescheinigt ihnen frühkindlicher Autismus als Geburtsgebrechen und bezahlt den Löwenanteil der Therapie, wobei auch der Kanton Kosten übernimmt.

Die Behandlung verlangt von den Eltern ebenfalls eine grosse Bereitschaft. Auch sie müssen mit den Kindern Übungen machen, Ziele und Erfolge auf Formularen festhalten. Nebst den zwei wöchentlichen Therapietagen in Münsterlingen werden die Kinder zweimal pro Woche zu Hause von einer heilpädagogischen Früherzieherin besucht. So kommt das Projekt schliesslich auf 20 Stunden Förderung pro Woche, eine Vorgabe der IV.

Mehr als nur «Ice Cream»

Monika Sutter hat viel Lob für Angelina übrig. Sie habe grosse Fortschritte gemacht. Anfangs ignorierte das Mädchen ihre Betreuerinnen konsequent.

«Wir waren für sie nicht existent.»

Jetzt aber gebe es ab und zu sogar einen Blickkontakt. Und Angelina sagt nicht nur noch «Ice Cream», es seien einige Wörter dazugekommen. Sie könne jetzt auch «Nein» sagen, wenn sie etwas ablehne, statt sich auf den Boden zu legen und zu schreien. Gerne höre sie Musik, schnappe dabei neue Wörter auf. Sutter sagt:

«Wenn sie redet, uns etwas zeigt oder etwas lernt, dann freut uns das sehr.»

Angelina sei flexibler geworden und vielfältig interessiert. Damit sticht sie aus der Therapiegruppe heraus. Oftmals seien die autistischen Kleinkinder nur auf ein einziges Thema wie etwa Bauernhof oder Feuerwehr fixiert und wollen von etwas anderem nichts wissen, erklärt Sutter.

Übertritt in eine Förderschule

Kann Angelina dereinst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und einen Beruf erlernen, wie es der Bund in seinen Zielen formuliert? Der Erfolg der Therapie könne nicht nur daran gemessen werden, ob die Kinder später tatsächlich eine Regelschule besuchen, sagt Sutter.

«Wir wollen, dass Angelina so selbstständig wie möglich durchs Leben gehen kann, viel dabei lernt und sich auf neue Situationen einlassen kann.»

Nach den Sommerferien tritt sie in eine Förderschule ein. Eine Stunde pro Woche wird sie zurückkommen in die Frühintervention nach Münsterlingen, wo man ihre Entwicklung für ein Jahr lang weiterverfolgt. Ihren Autismus wird Angelina aber nicht los. Er wird sie ihr ganzes Leben begleiten.

* Name geändert