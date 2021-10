Fotografin Simone Kappeler erhält den Thurgauer Kulturpreis 2021

Auszeichnung Eine Chronistin des Kantons: Simone Kappeler mit dem Thurgauer Kulturpreis geehrt Die Fotografin Simone Kappeler bekam in der Kartause Ittingen den Thurgauer Kulturpreis 2021 verliehen. Sie sei eine Chronistin, die seit über 50 Jahren eine besondere Geschichte des Thurgaus erzähle, würdigte sie Regierungsratspräsidentin Monika Knill. Christof Lampart 05.10.2021, 11.55 Uhr

Verleihung Thurgauer Kulturpreis 2021: Fotografin Simone Kappeler und Regierungspräsidentin Monika Knill.

Bild: Ralph Ribi

Regierungsratspräsidentin Monika Knill fiel am Montagabend die Ehre zu, Simone Kappeler im Kunstmuseum Thurgau die Urkunde zu überreichen. Dabei sparte sie nicht mit warmen Worten. Die Arbeit Kappeler begleite sie, begleite uns alle schon seit über 50 Jahren und sei den Menschen vertraut.

«Sie sind da, man kennt sie, man erkennt sie wieder, man bewundert sie», so Knill über die Fotografien. Simone Kappeler sei mit ihren Kameras nicht nur viel in der Welt herumgekommen, sondern über die Jahrzehnte eine der «wichtigsten Chronistinnen des Thurgau» geworden. Und das, obwohl ihre Bilder eigentlich keine chronologischen Geschichten erzählten, sondern häufig etwas Zeitloses ausstrahlten. Auch schaffe sie es immer wieder mit ihren Bildern etwas Altbekanntes wieder in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.

Ein gutes Beispiel dafür seien die bekannten Fotografien des Nussbaumersees, auf denen das bekannte Gewässer mal in Blauviolett, mal in Rot zu sehen ist. Kappeler beherrsche die Kunst, etwas zuerst zu entfremden, nur um nach dem zweiten oder dritten Blick die Betrachtenden regelrecht darauf zu stossen, dass sie ja eigentlich das Objekt kennen. Kappeler Fotografien also weiten den Blick, den Horizont der Betrachtenden und ermuntern dazu, die Welt nicht durch eine Linse zu betrachten, sondern offen und neugierig richtig hinzuschauen.

Visuelle Poesie durch gezielten Technikeinsatz

In seiner Laudatio kam der Literaturwissenschafter und Fotografie Geschichte-Forscher Professor Bernd Stieger von der Universität Konstanz darauf zu sprechen, dass Kappeler nicht nur mit einer, sondern mit vielen Kameras arbeite. Und zwar nicht nur mit Spitzenkameras. Entscheidend für ihr Schaffen sei, dass viele dieser Kameras «würden in ein und denselben Moment sehr unterschiedliche Bilder bringen».

Die Wahl der Kamera sei bei Kappeler also keineswegs unschuldig, wenn es darum gehe, einen Augenblick und eine Ansicht in eine Aufnahme zu verwandeln. Stieger:

«Die visuelle Poesie von Simone Kappelers Aufnahmen verdankt sich der Technik und diese wird ganz bewusst eingesetzt, um die Welt ästhetisch zu verwandeln.»



Einen neuen Löwen für den Thurgau

Zu guter Letzt kam auch noch die Preisträgerin selbst zu Wort. Sie zeigte sie gerührt. Dass der Kanton, in dem sie so viel gearbeitet habe, gerade sie auszeichne, bedeute ihr sehr viel, sei es doch ein schönes Zeichen der öffentlichen Anerkennung. Der Thurgau habe sie aber auch schon über alle Jahre hinweg gefordert und unterstützt, weshalb sie nun dem Kanton etwas zurückgeben wolle. Und zwar in Form einer Fotografie.

Die ausgezeichnete Fotografin Simone Kappeler beschenkt Regierungspräsidentin Monika Knill beziehungsweise den Kanton mit dem Bild eines Löwen.

Bild: Ralph Ribi

Sie zeigt einen gelben Löwen im Plättli-Zoo, den sie als junges Mädchen 1966 aufgenommen hatte. Dieser gelbe Löwe sei wohl das passende Geschenk für einen Kanton, der einen gelben Löwen im Wappen führe, so Kappeler. Monika Knill nahm das Bild begeistert entgegen und versprach der Künstlerin, dass dieses einen Ehrenplatz im Regierungsgebäude erhalten werde.