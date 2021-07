Littering und Lärm kosten Stadt Frauenfeld mehr Geld

«Die Kantonspolizei Thurgau führt diesbezüglich keine Einsatzstatistik», sagt Matthias Graf, Chef Kapo-Mediendienst. Man führe regelmässig Lagebeurteilungen durch, dazu gehörten auch die Beobachtung der Entwicklung bei den öffentlichen Plätzen in Frauenfeld. Diese Lagebeurteilungen würden gewährleisten, dass auf Veränderungen rasch reagiert werden kann. Zudem sei man regelmässig in Uniform und zivil an den bekannten Örtlichkeiten in der Stadt Frauenfeld vor Ort und führe Personenkontrollen durch. Graf erklärt: «In diesem Zusammenhang ist keine markante Zunahme von Littering, Ruhestörungen und Vandalismus an den genannten Örtlichkeiten festzustellen.» (ma)