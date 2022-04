Ortsmuseum Wängi: Autor Ernst Trachsler präsentiert Ausstellung

Ausstellung Täuschende Schönheit: Autor Ernst Trachsler begibt sich auf eine fünfjährige Spurensuche ins Wängi des 19. Jahrhunderts Das Ortsmuseum Wängi startet am Sonntag mit einer Sonderausstellung zweier Kunstschaffender aus dem 19. Jahrhundert. Dafür begab sich Autor Ernst Trachsler auf eine fünfjährige Zeitreise, bei der Schönheit und Elend nahe beinander liegen. Francesca Stemer 28.04.2022, 04.10 Uhr

Autor Ernst Trachsler erklärt die Werke von Künstler Johann Alphons Berkmüller. Bild: Francesca Stemer

Beinahe hört man das Hufgetrappel auf Pflasterstein. Das Knarren der Wagen, das Gackern der Hühner und die vermeintlich abenteuerlichen Geschichten, die ein Soldat zum Besten gibt. Rauch steigt aus dem Schornstein des Gasthofs auf. Es ist ruhig, idyllisch. «Es ist schön, nicht?» Autor Ernst Trachsler löst seinen Blick von einem von Johann Alphons Berkmüllers Werken.

Die Schönheit der Bleistiftzeichnung ziehe in den Bann. Und das war die Absicht des Künstlers. Denn das Elend ist zwar nicht auf dem Bild «Wängi Unterdorf» ersichtlich, dennoch präsent. Trachsler deutet auf ein Gebäude im Hintergrund. Die Spinnerei und Weberei Wängi.

1871, zu dieser Zeit fertigte der Künstler das Bild an. Es war die Zeit der Industrialisierung. Kinderarbeit, lange Arbeitszeiten, problematische hygienische Verhältnisse. Der Künstler arbeitete als Buchhalter in der Spinn- und Weberei Wängi. Fabrikangestellte tauchen in den über 150 bekannten Werken keine auf. Trachsler sagt:

«Er kannte die Umstände in der Fabrik bestimmt. Doch zumindest in seinen Bildern wollte er kein Elend sehen.»

Er wollte mehr über den Künstler aus Wängi herausfinden: Wer war Berkmüller, und wie lebte es sich eigentlich im 19. Jahrhundert in einer Landgemeinde im Kanton Thurgau? Trachsler begann mit seiner Recherche.

Das Zusammensetzen der Puzzlestücke

Diese sollte fünf Jahre dauern. Dabei reiste der einstige Wängemer Lehrer unter anderem nach Bayern, um dort Archive zu durchforsten, oder glich stundenlang Daten ab. So fand er heraus, dass Berkmüller aus Kaufbeuren in die Schweiz eingewandert war. Doch warum es ihn ins Nachbarland zog, bleibt ungeklärt. Trachsler sagt:

«Kaum löste sich ein Rätsel, tat sich bereits das nächste auf. Von daher gesehen, sind fünf Jahre Recherche gar nicht so viel.»

Er setzt sich seit 1960 für das Ortsmuseum ein. Damals war die Betreuung des Museums Aufgabe der Lehrpersonen. Viel Zeit hätte er nicht gehabt, sich nebst Familie, Beruf und Hobbys um das Ortsmuseum zu kümmern. Doch die Faszination blieb. So studierte er später Museologie und widmete sich nach seiner Pensionierung wieder vermehrt längeren Recherchearbeiten.

Zur Sonderausstellung: «Auf Spurensuche im 19. Jahrhundert» Die Buchvernissage findet am Samstag, 30. April, um 14 Uhr im Vereinshaus Wängi statt. Das Ortsmuseum Wängi hat mit der diesjährigen Berkmüller Sonderausstellung jeweils am 1. Sonntag in den Monaten Mai bis Oktober von 10.30 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. (fra)

Dass er fünf Jahre in das Projekt «Auf Spurensuche im 19. Jahrhundert» investieren würde, damit rechnete Trachsler nicht. Doch wiederentdeckte Dokumente zeigten ihm auf, dass er seinen Fokus nicht nur auf den Künstler setzen sollte.

Mit Worten in eine andere Realität

Katharina Berkmüller-Stutz war die Frau von Johann Alphons Berkmüller. Sie schrieb Gedichte. Einige davon fand Ernst Trachsler im Archiv des Ortsmuseums Wängi.

«Die hatten wir schon länger hier eingelagert, doch haben wir uns nie wirklich Zeit genommen, sie genauer zu studieren.»

Weitere Gedichte und Liedtexte fand man beim Umbau eines Hauses in Wängi. Die Schriftstücke waren von der Familie Berkmüller als frühere Besitzer als Isolationsmaterial verwendet worden. Die Gedichte von Katharina Berkmüller zeigen, wie die Bilder ihres Mannes, oft ein beschönigtes Bild der Realität. Doch sie sind Belege für das Schicksal einer Frau, die zwei Kinder verloren hat, deren Bruder zeitlebens mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, und die von Heimweh geplagt war.

Die beiden heirateten in Pfyn. Auch das wirft dem Autor Fragen auf: «Es ist nicht klar, wie sich die beiden kennen gelernt haben.» So war die Literatin gebildet, fand früh ihre Faszination für das Schreiben und las mehr als andere Frauen zu ihrer Zeit. Doch hatte ihre Familie nicht die finanziellen Mittel, dass sie von Zürich aus oft in den Kanton Thurgau hätte reisen können. «Ja, man könnte sagen, es ist eine Liebesgeschichte im Verborgenen.»

Die gleiche Sprache

Bei der Ausstellung war es Trachsler wichtig, beiden Künstlern gleichviel Platz einzuräumen. Für Augen, die sich gewohnt sind, sich auf das Bildliche zu fixieren, sind Bilder ansprechender. Einfacher zu verstehen, als Gedichte, die in einer Sprache verfasst sind, wie wir sie heute nicht mehr kennen. Darum hat der Autor die Gedichte von einer Sprecherin einsprechen lassen. Damit die Besucherinnen und Besucher die Schönheit und die Schmerzen, die Katharina Berkmüller empfunden hat, besser nachvollziehen können.

«Auch wenn wir nicht alles über die beiden wissen, bringen sie uns Wängi, aber auch die Geschichte der Schweiz zur Zeit des 19. Jahrhunderts ein Stückchen näher.»