Naomi Garde zeigt in Frauenfelder Stadtgalerie Gesichter

Ausstellung Sie fühlt und malt ausdrucksstarke Menschen: Das ist die Ausstellung von Naomi Garde in der Frauenfelder Baliere «Gefühlt – gelebt – gesehen»: So heisst die neue Schau in der Frauenfelder Stadtgalerie Baliere. Die Frauenfelder Malerin Naomi Garde zeigt expressionistische und bunte Bilderwelten, die fast immer Menschen und Gesichter zeigen. Das Werk der Künstlerin ist bis 22. Mai zu sehen. Mathias Frei 06.05.2022, 16.30 Uhr

Naomi Garde vor ihrem Werk «Unbeschwert nackt». Bild: Mathias Frei

Sie hat schon in Barcelona, Winterthur und auf Ibiza ausgestellt. Jetzt lädt Naomi Garde zur aktuellen Werkschau in die Frauenfelder Stadtgalerie Baliere. Und was es da zu sehen gibt, ist farbenfroh. Garde, künstlerisch Autodidaktin und von Haus aus Innenausbauzeichnerin, bringt mit Acryl, Tusch, Neocolor und anderem Farbe auf Altholz, Abfallkarton oder selbstgemachte Leinwand. Dabei zeigt sie oft Menschen und deren Gesichter. Oft sind sie in der Mimik lebensfroh, aber immer wohnt den Gesichtern eine innere Schönheit inne. Menschen haben sie geprägt auf ihren Reisen. Sie sagt:

In Naomi Gardes Ausstellung in der Baliere. Bild: Mathias Frei

«Ich male, was ich sehe und was mich bewegt.»

Ihre Arbeiten sind entsprechend intuitiv und expressiv. Ihre subjektive Gefühlswelt leitet sie. Gleichwohl müssen die Werke nach dem initialen Schaffensprozess mehr oder weniger ruhen, bis sie diese abschliesst. Sie braucht diese Distanz. In Sachen Techniken oder Formaten legt sich Garde hingegen kein Korsett an. Von Miniaturen und Postkarten bis zu Schranktüren und grossen Gemälden auf Leinwand findet sich alles in der Ausstellung «Gefühlt – gelebt – gesehen», die noch bis 22. Mai zu sehen ist.

Ein Bild in der aktuellen Baliere-Ausstellung. Bild: Mathias Frei

13 Jahre für einen inneren Wunsch

Ein Kunstwerk von Naomi Garde. Bild: Mathias Frei

Garde (Jahrgang 1980) stammt aus dem sankt-gallischen Flawil. Durch ihren Vater besitzt sie die spanische Staatsbürgerschaft. Das Vaterland war ihr aber gänzlich unbekannt, bis sie die Suche nach ihrer Identität und ein innerer Wunsch nach Festlandspanien und nach Ibiza führten. 13 Jahre blieb sie dort, konnte auch eine Zeit lang von ihrer Kunst leben, unternahm längere Reisen nach Südamerika. Seit 2015 ist sie wieder zurück, lebt seit 2019 in Frauenfeld, wo sie eine Malschule betreibt.

Naomi Garde: «Gefühlt – gelebt – gesehen». Bis 22. Mai. Fr, 18 bis 21 Uhr; Sa/So, 14 bis 17 Uhr. www.artenao.com