Kunstverein Frauenfeld zeigt neue mongolische Kunst

Ausstellung Mit Mickey Mouse und Gasmaske auf einer Reise zwischen der heilen und der anderen Welt: Kunstverein Frauenfeld zeigt das mongolische Künstlerpaar Bold/Batjargal Tradition trifft auf Gesellschaftskritik. Die neue Schau des Kunstvereins Frauenfeld widmet sich zwei zeitgenössischen Kunstschaffenden aus der Mongolei, die traditionelle Inhalte und Techniken durch den Fleischwolf drücken. Das Resultat bei «Neue Kunst aus der Mongolei – Tradition im Wandel» ist ein symbolreiches Arrangement zwischen westlicher Popkultur und mongolischer Mythologie. Mathias Frei Jetzt kommentieren 06.04.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nomin Bold und Baatarzorig Batjargal vor «Event Horizon (series3)». Bild: Benjamin Manser

Mehr als Pferde, Blumen und Berge: Das ist die mongolische Kunstszene. Obwohl man das im karg besiedelten Land in Ostasien nicht wahrhaben will. Nomin Bold und Baatarzorig Batjargal verkaufen denn auch höchst wenig in ihrer Heimat – dafür umso mehr in Westeuropa und in den USA. Und die mongolischen Kunstkonsumenten wollen alles erklärt bekommen. Dabei wollen Bold und Batjargal nicht erklären müssen, sondern machen.

Von Nomin Bold aus der Serie «PUPA gas mask». Bild: Benjamin Manser

Das Künstlerpaar, das zusammen drei Kinder hat, war schon an der Documenta in Kassel zu sehen, stellten schon mehrmals in London aus (Jack Bell Gallery, Green Grassi Gallery), an der Asien-Pazifik-Triennale in Queensland (Australien). Kürzlich war Bold zudem mit einer Einzelausstellung im US-amerikanischen Dallas (Liliana Bloch Gallery) und auch im Kunsthaus Zürich bei «Earth Beats – Natur im Wandel» zu sehen. Und nun stellt der Kunstverein Frauenfeld das Duo im Bernerhaus aus. «Neue Kunst aus der Mongolei – Tradition im Wandel» heisst die Schau, die am Samstag, 9. April, Eröffnung feiert.

Von Nomin Bold «Otherside». Bild: Benjamin Manser

Ein reichhaltiger, detailfreudiger Symbolismus

Von Nomin Bold «Transporter To Another Time». Bild: Benjamin Manser

Wer die symbolischen Codes in den Werken von Bold (Jahrgang 1982) und Batjargal (Jahrgang 1983) nicht dechiffrieren kann, denkt an ein Videospiel in einer entrückten Welt in der Zukunft, wo Totenköpfe zu Ornamenten werden, Menschen Gasmasken tragen, Mickey Mouse allgegenwärtig ist, Pferde Wunderkräfte haben und Elefanten drei Augen.

«Ich zeige keine nette Welt.»

Von Nomin Bold «Untitled». Bild: Benjamin Manser

Das sagt Nomin Bold. Vielmehr ist es ein globalisiertes Leben, das in der Realität nie so werden soll. Der Symbolismus von beiden Kunstschaffenden ist reichhaltig. Auf ihren grossen Arbeiten sind überall Details eingearbeitet, die man erst auf den zweiten Blick entdeckt. Während Batjargal ausschliesslich mit Acryl auf Leinwand oder Holz arbeitet und dabei filigran malt, gibt es von Bold auch Mischtechnik und eine Vielzahl textiler Arbeiten.

Baatarzorig Batjargal arbeitet an «Lost Shambala». Bild: Benjamin Manser

Bold und Batjargal gelten als Vertreter der Schule der neuen Zurag-Malerei. Diese nationale Malbewegung entstand nach der Unabhängigkeit der Mongolei im Jahr 1911. Zurag ist eine Erfindung der Tradition und ein Kind des Sozialismus in der Mongolei. Bold und Batjargal studierten erst nach 1990 Kunst – als die Sowjetunion bereits verschwunden war in der Mongolei. Das prägte sie bei ihrer künstlerischen Identitätsfindung und lässt heute eine ungehorsamere Version des kollektiven Gedächtnisses entstehen.

Von Baatarzorig Batjargal «Soul Of Sea». Bild: Benjamin Manser

Ein Seelenschiff in die andere Welt

Nomin Bold und Galerist Anton Weibel beim Hängen von «Mandala». Bild: Benjamin Manser

Entfremdung thematisiert Bold mit den gehäkelten Gasmasken – von der Natur, aber auch durch den Kommerzialismus und das Digitale. Dann gibt es die durchlässigen Wandbehänge aus Seide, die als Ganzes einen Totenkopf darstellen und zum Durchlaufen einladen, in die andere Welt. Auch aus Seidengewebe ist ein grosses Seelenschiff namens «Transporter To Another Time».

«Ich bin halb Mickey Mouse, halb Wolf.»

Von Baatarzorig Batjargal «Takhi». Bild: Benjamin Manser

Das sagt Batjargal. Die Disneyfigur ist für ihn ein Symbol des kritisch beäugten Einflusses der USA auf die mongolische Gesellschaft. Wolf und Hirsch dagegen stehen für die traditionelle Kultur, das nomadische Moment. Seine Frau sei ganz Hirschkuh, sagt er. Er überhöht die Takhi-Pferde, bindet ihnen Spiegel um, setzt sie in einen Zoo, der aber den Betrachter zum Eingeschlossenen macht. Bold und Batjagar sind sich bewusst, dass sie Teil des Systems sind, an dem sie Kritik üben.

Von Nomin Bold «Comet». Bild: Benjamin Manser

Die Frauenfelderin Anita Fahrni. Bild: Reto Martin

Die Ausstellung im Bernerhaus ist auf Initiative der in Frauenfeld wohnhaften Mongoleiförderin Anita Fahrni entstanden. Bold konnte auf ihre Einladung vor sechs Jahren schon einmal in Frauenfeld ausstellen, damals im Rahmen einer Gruppenschau in der Baliere.

Nomin Bold/Baatarzorig Batjargal «Neue Kunst aus der Mongolei – Tradition im Wandel». Kunstverein Frauenfeld im Bernerhaus. Vernissage: Samstag, 9. April, 17.30 Uhr. Ausstellung bis 8. Mai. Sa, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; So, 14 bis 17 Uhr.

Von Nomin Bold «Event Horizon (series4)». Bild: Benjamin Manser

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen