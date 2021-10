Jacobsons luftig-intuitive Kunst im Kunstraum Frauenfeld

Ausstellung Haviva Jacobsons imaginären Figuren tanzen durch die Luft: Die Appenzeller Künstlerin zeigt ihre intuitive Kunst im Kunstraum Frauenfeld Über 40 Exponate fügen sich zu einem Ganzen, das die aus Israel stammende Künstlerin ausschliesslich für die Schau in der Galerie von Stefan Rutishauser geschaffen hat. «L'Heure bleue» feiert diesen Freitag Vernissage und dauert bis 14. November. Mathias Frei 29.10.2021, 04.10 Uhr

Ein Blick in die Ausstellung «L'Heure bleue» von Haviva Jacobson im Kunstraum Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

«Es geht um den Rhythmus und die Nuancen», sagt Haviva Jacobson. Die gross- und kleinformatigen Exponate der Appenzeller Künstlerin strahlen eine wundersame Luftigkeit aus. Es sind subjektive Momentaufnahmen, die man als Betrachter erblickt, aber auch Figuratives wie Bäume, Vögel oder sogar Menschen. Am nächsten ist das Betrachtete an organischen Strukturen. Aber vor allem sind es gedankliche Landschaften von Linien und Flächen. Sie erhascht etwas, das sie assoziativ und intuitiv weiterentwickelt. Sie lässt aber offen, was entsteht.