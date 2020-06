Reportage Zwölf Throne und immer eine atemberaubende Aussicht: auf dem Thurgauer Thronfolgeweg finden sich neu zwölf individuell

gestaltete Bänkli Auf dem Thronfolgeweg zwischen Diessenhofen und Gottlieben stehen neu ganz unterschiedliche Bänkli mit Blick auf Untersee und Rhein. Beteiligt daran haben sich diverse Gemeinden und Freiwillige. Manuela Olgiati 24.06.2020, 04.30 Uhr

Das 180-Grad-Bänkli oberhalb des Sangi in Eschenz mit Panoramasicht auf Rhein und Untersee. Bild: Manuela Olgiati

Zu den schönsten und geschichtsträchtigsten Landschaften von Europa gehört die Region Untersee und Rhein. Kaiser und Päpste prägten die Gegend zwischen Paradies und dem Seerhein, sie bauten eindrucksvolle Häuser in noch eindrucksvolleren Lagen. Das hat Thurgau Tourismus inspiriert, einen Thronfolgeweg zu eröffnen.

Neu zieren zwölf Sitzbänke die schönsten Aussichtspunkte. Jede Gemeinde hat eine oder mehrere aussergewöhnliche Bänke realisiert. Sogar lokale Schreiner waren bei der Konzeption und Produktion einzelner Throne dabei. Aber Vorsicht: Es wird empfohlen, die 45 Kilometer lange Wanderroute zwischen Diessenhofen und Gottlieben in Etappen zurückzulegen.

Stahlblau der Himmel, eitel der Sonnenschein an diesem Wandertag. Da kommt eine Entdeckungstour von Diessenhofen nach Gottlieben gerade recht. Leben wie Kaiser und Könige, dazu das passende Wetter. Wer müde vom langen Wandern ist, rastet, und zwar auf einem der vielen Throne. Auch Grillplätze stehen für die nötige Stärkung zur Verfügung. Wer will, kann von unterwegs digitale Postkarten an auserwählte «Thronfolger» verschicken. Das Marketingkonzept stimmt.

Wow-Effekt unterhalb der geschichtsträchtigen Holzbrücke

In Diessenhofen bei den Pontonieren winkt dem unterwegs einsamen Wanderer eine Belohnung. Bei der Grieswiese neben der Grillstelle steht eine besondere Bank, die Rückenlehne besteht aus geschnitzten Paddeln.

Das Bänkli der Diessenhofer Pontoniere bei der Grieswiese. Bild: Manuela Olgiati

Wer sich darauf setzt, lässt den Blick unmittelbar übers fliessende Wasser im Rhein gleiten. An dieser Stelle unterhalb der über 200-jährigen Diessenhofer Holzbrücke kann das beim Betrachter durchaus den Wow-Effekt auslösen. Glücksgefühle breiten sich aus, gestärkt im Bewusstsein, im Thurgau in einer wunderschönen Region zu leben. Das Bänkli Gries hat Theodor Schöttli von der Gemeinde Diessenhofen gesponsert. Beatrice Hanhart von Tourismus Region Diessenhofen sagt:

Beatrice Hanhart. Bild: Samuel Koch

«Ich freue mich ganz besonders, in Diessenhofen drei grosszügige Spender für ebenso viele Throne zu nennen.»

Sie windet auch der Künstlerin Brigitte Roesch, den Künstlern Erich Milz, Erwin Möckli und dem Werkhof Diessenhofen ein Kränzchen.

Bei der Schifflände lädt die Büchernische zum Verweilen ein. Gespendet hat diesen Thron die Carl&Margrit-Roesch-Stiftung. Künstler Carl Roesch (1884–1979) hatte mit seinem berühmten Bild die Inspiration gegeben: der Vorleser. Rheinaufwärts unterhalb vom Gasthaus Schupfen nimmt man auf dem «Hecht» Platz. Das Glitzern des reflektierenden Wassers, ein Kursschiff fährt vorbei, die Gäste winken.

Der «Hecht »unterhalb vom Gasthaus Schupfen direkt am Rhein. Bild: Manuela Olgiati

Mit Eseln unter Trauerweide hinaus auf den See schauen

In Wagenhausen folgt der neue Thron voraussichtlich erst im Herbst. Die gesamte Route weist rund tausend Höhenmeter auf. Solche Aufstiege bemerkt der Wanderer spätestens in Eschenz. Der steile Weg führt ins Tal. Oberhalb des Sangi schweift der Blick über den Untersee bis zur Reichenau in der Ferne. Zwei Wanderer sitzen auf der Hochwacht ob Mammern auf der «Hollywood-Schaukel». Therese Pfenniger und Manfred Rinaldi, beide aus Mammern, sagen:

Therese Pfenninger und Manfred Rinaldi bei der Hochwacht. Bild: Manuela Olgiati

«Wir wandern jeden Tag zu diesem Aussichtspunkt und lassen die Seele baumeln.»

Auch die «Chaiselounge» beim weissen Felsen in Steckborn harmoniert schön mit dem See. Müde und langsam erschöpft gönnt sich die Chronistin in Berlingen in der «Chloose» unter einer Trauerweide eine Pause. Die Sonne wärmt den Thron aus geschliffenem Stein. Esel zieren die Lehne aus Holz, die Identifikationsfigur der Berlinger.

Das Wappen und zwei Esel zieren das Berlinger Bänkli. Bild: Manuela Olgiati

Ein bisschen wie Hortense de Beauharnais, die direkt im Untersee ihre Füsse badet, fühlt sich der Wanderer beim Pavillon des Schlosses Arenenberg. Zwei Liegethrone aus Holz– dem Ziel schon ganz nahe – sind auf dem Höhenweg über Ermatingen platziert. Zwei weitere gibt’s in Triboltingen über dem Wasservogelreservat und Naturschutzgebiet. «Bequem», finden Lukas Kutter und seine ältere Schwester Carla Kutter die Leselounge auf dem Dorfplatz in Gottlieben. Dort ragt nämlich ein Schrank mit Schubladen wie ein Möbelstück zum Hochlagern der Beine empor – endlich am Ziel.

Lukas und Carla Kutter chillen in der Leselounge. Bild: Manuela Olgiati

45 Kilometer, rund tausend Höhenmeter: Ein wahrer Wandervogel, wer das an einem Tag macht. Immerhin laden unterwegs zwölf Bänkli zum aussichtsreichen Thronen ein.